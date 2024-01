Vuoi imparare una nuova lingua? Scopri come Mondly (sconto 96%)

Se il tuo sogno è quello di parlare bene in una lingua che non si l’italiano, questo è il momento perfetto per farlo grazie all’offerta incredibile di Mondly. Lo sconto è davvero notevole: 96% sul piano a vita, un costo sicuramente alla tua portata.

Invece di pagare 1.999,99, con questo sconto il prezzo scende a 89,99 euro. Cosa otterrai? Un’ampia offerta di lingue straniere e una piattaforma all’avanguardia

Con Mondly, l’apprendimento è su misura

Ciò che distingue Mondly è il metodo flessibile e su misura adottato. Non ci sono orari di lezione rigidi da seguire, con i corsi che vengono incontro alle esigenze degli utenti.

Puoi scaricare l'app multi-dispositivo dall’Apple App Store o da Google Play Store e poi acquistare il piano a vita, iniziando fin da subito il tuo percorso nel mondo dell’apprendimento linguistico studiato da Mondly.

Scoprirai fin da subito che il metodo di Mondly è tanto semplice quanto efficace. Le strategie di gamification e le tecnologie avanzate ti consentono di concentrarti sulle frasi piuttosto che sulle singole parole. In pochi minuti, potrai già iniziare a conversare nella lingua scelta.

Potrai anche ascoltare gli insegnanti madrelingua, che ti aiuteranno a perfezionare la tua pronuncia e l’accento.

Ci sono i ChatBot a darti una mano a ripetere le lezioni. Gli obiettivi di Mondly sono due: insegnarti in poco tempo a parlare fluidamente in conversazioni reali grazie al riconoscimento vocale e la realtà aumentata, e indurti a memorizzare rapidamente le informazioni essenziali.

Se vuoi diventare poliglotta negli anni a venire, con Mondly avrai a disposizione ben 41 lingue diverse. Devi soltanto cliccare sul bottone qui sotto e approfitta subito di questa offerta straordinaria, che non durerà ancora per molto.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.