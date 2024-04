Piano LIFETIME di Mondly ancora in offerta, ma per poco: approfittane subito

Una lingua da imparare e poco tempo per farlo? Non preoccuparti, c’è Mondly! Questa app di apprendimento linguistico offre infatti un incredibile sconto sul piano LIFETIME, che ti viene a costare il 95% in meno.

Fino a quando? Stando al countdown sulla pagina dedicata, mancano poche ore. Affrettati quindi ad approfittare di questa offerta straordinaria: costo a soli 99,99€ e accesso illimitato e per sempre a tutte le 41 lingue disponibili, ad un prezzo che è ben inferiore ai 1999,99€ di listino. Inoltre, con questa offerta speciale sono incluse anche due app esclusive completamente gratuite: Mondly AR e Mondly Kids.

Mondly: piano LIFETIME in offerta per imparare fino a 41 lingue

Mondly rivoluziona il modo di imparare le lingue, combinando esercizi incentrati sulla conversazione, riconoscimento vocale e lezioni in realtà aumentata. Tale innovazione ha reso l'app particolarmente apprezzata, conquistando oltre 125 milioni di utenti in tutto il mondo e ottenendo prestigiosi riconoscimenti da Facebook e Apple.

Abbiamo accennato alle app gratuite Mondly Kids e Mondly AR. Con la prima, i bambini possono avvicinarsi alle lingue in modo naturale e divertente fin dalla tenera età, mentre con la seconda la realtà aumentata è al servizio dell'apprendimento.

Il segreto del successo di Mondly sta nella sua capacità di combinare la scienza neurale con le tecnologie all'avanguardia. Questo connubio aumenta a dismisura il processo di apprendimento delle lingue. In pochissimo tempo, vedrai risultati concreti.

Approfitta subito della promozione Mondly e impara le lingue a vita a un prezzo imbattibile. Per soli 99,99€ avrai accesso a:

Piano LIFETIME con 41 lingue incluse.

con incluse. Accesso gratuito a Mondly AR e Mondly Kids.

Apprendimento efficace e divertente.

Risorse illimitate per migliorare le tue competenze linguistiche.

Tutto questo senza abbonamenti mensili o costi aggiuntivi! Cosa aspetti? Clicca qui sotto e acquista subito prima che la promo scade!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.