Vuoi imparare una nuova lingua? Fallo ora con gli sconti di Mondly!

Mondly è una piattaforma pensata per lo studio facilitato delle lingue straniere. È possibile scegliere lezioni per imparare e avere padronanza con la maggior parte delle lingue mondiali con lezioni divertenti e veloci. Se state pensando di impararne una nuova, potete approfittare degli sconti estivi offerti per acquistare il piano perpetuo con cui imparare fino a 41 lingue con uno sconto del 96%, a soli 89,99€.

Si tratta di una piattaforma perfetta se state decidendo di imparare una nuova lingua per motivi professionali, di studio o simili.

Mondly: la piattaforma per imparare le lingue divertendosi

Mondly rende le lezioni facili e divertenti. Imparare la vostra lingua preferita sarà veloce, grazie a lezioni studiate per agevolarne l'apprendimento. Utilizzando delle strategie avanzate apposite, potrete imparare una nuova lingua in modo rapido ed efficace.

Le lezioni si focalizzano innanzitutto su frasi di uso comune, invece che sulle singole parole, in modo da aiutarvi a memorizzare già quelle più usate ed essere in grado di formare frasi e conversazioni dopo poche ore.

La piattaforma collabora inoltre con diversi madrelingua professionisti, che vi aiuteranno a migliorare la vostra pronuncia, rendendola il più vicino possibile a un accento naturale. Potete inoltre allenarvi grazie all'utilizzo di chatbot dotati di riconoscimento vocale e corsi esclusivi in realtà aumentata.

Mondly fa uso di intervalli per la ripetizione collaudati ed efficaci, per aiutarvi ad apprendere rapidamente nuove lingue. A differenza delle altre app, dove solitamente si parte sempre dall'inglese, la piattaforma vi permette di partire direttamente dalla vostra lingua madre, imparando una delle 41 lingue disponibili.

Vi basterà scaricare l'app disponibile per Android e iOS, acquistando il piano in offerta che vi garantisce l'accesso a vita alle lezioni. Scegliete la lingua che più vi interessa e cominciate da subito a seguire gli esercizi di svolgimento e di ascolto, per accrescere rapidamente la vostra comprensione.

Approfittate dell'offerta Mondly per farlo a un prezzo veramente conveniente.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.