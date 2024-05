Niente abbonamenti con Mondly: sconto del 95% sul piano a vita

Niente abbonamenti e 41 lingue diverse a soli 99,99 euro. È proprio ciò che offre Mondly con il suo straordinario sconto del 95% sul piano a vita. Questa offerta non solo è incredibilmente conveniente per tutti coloro che vogliono ampliare le proprie conoscenze linguistiche, ma include anche due fantastici bonus: Mondly AR e Mondly Kids. Queste applicazioni trasformano l’apprendimento in un percorso avvincente.

Mondly si distingue nel panorama delle app per l’insegnamento delle lingue grazie ai suoi oltre 125 milioni di download e numerosi premi ricevuti. Non si tratta del solito programma basato sulla memorizzazione meccanica di vocaboli: Mondly incorpora la scienza neurale avanzata e tecnologie innovative come un chatbot con riconoscimento vocale e corsi in realtà aumentata.

Niente abbonamenti: impara giocando con Mondly AR e Mondly Kids

Pronto a parlare come un madrelingua? Mondly ti catapulta direttamente in conversazioni realistiche che migliorano pronuncia e accento, un metodo che ha fatto la differenza per milioni di utenti. Oltre a questo, Mondly AR trasforma il tuo ambiente circostante in un'aula interattiva dove parole e frasi prendono vita. Parliamo di un'immersione totale che accelera l’apprendimento e consolida la memoria.

Non meno importante è Mondly Kids, pensata appositamente per i più giovani. Questa app trasforma l'apprendimento delle lingue in un'avventura entusiasmante e interattiva, ideale per i bambini. Il bello di Mondly è che puoi iniziare il tuo percorso da una delle 41 lingue offerte, con materiale didattico tradotto nella tua lingua madre per facilitare l'apprendimento.

Con l'acquisto del piano a vita non solo avrai accesso illimitato a tutte queste risorse, ma non dovrai preoccuparti di alcun costo aggiuntivo in futuro. Questa è davvero un’opportunità impareggiabile per qualunque aspirante poliglotta. Niente abbonamenti, niente sorprese, solo un infinito universo linguistico da esplorare!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.