Con Hostinger il tuo sito è online in 3 passi grazie all'AI

Sì, Hostinger è il servizio di cui hai bisogno se vuoi finalmente creare un sito online senza spendere cifre enormi e soprattutto senza la fatica di dover programmare. Scegli il piano di cui hai bisogno tra Website Builder Premium a 2,99€ al mese (75% di risparmio) o Website Builder Business a 3,99€ al mese (73% di risparmio) e inizia la tua nuova avventura online.

Dai vita al tuo progetto digitale

I piani Hostinger si differenziano per gli strumenti di intelligenza artificiale cui puoi accedere per la realizzazione di un sito web (Website Builder Premium) o di un e-commerce (Website Builder Business). Con entrambi i piani hai accesso a un editor drag and drop basato sull’intelligenza artificiale con il quale sviluppare rapidamente il tuo progetto digitale. Ti bastano tre semplici passaggi per vedere online il tuo nuovo sito web con il dominio gratuito per un anno.

Il primo passaggio è quello dell’ideazione. Ti basterà descrivere, come se stessi mandando un’e-mail al tuo webmaster di fiducia o a quel collega con il quale vuoi condividere questo progetto, la tua idea. Sarà poi l’intelligenza artificiale di Hostinger a creare un sito web unico e originale. Puoi anche sfogliare un catalogo con più di 150 template creati appositamente da designer professionisti.

A questo punto potrai entrare nel vivo della creazione del tuo sito andandolo a personalizzare da ogni punto di vista. Il website builder di Hostinger, infatti, ti consente di scegliere cosa tenere e cosa eliminare, dove posizionare i singoli elementi e come personalizzarli in termini di font, dimensioni e colori. Puoi fare tutto quello che vuoi, provando diverse soluzioni, senza dover utilizzare alcun linguaggio di programmazione.

L’ultimo passaggio è quello nel quale scegliere il nome di dominio (che Hostinger ti dà gratuitamente per un anno) e mettere online il tuo nuovo sito web. Dal punto di vista delle ottimizzazioni sarà sempre Hostinger a occuparsi di configurare il tuo sito al meglio per quelle che sono le tue esigenze.

Comodo, vero? Approfitta dell’offerta per utilizzare il website builder di Hostinger a partire da 2,99€ al mese con tre mesi di utilizzo completamente gratuiti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.