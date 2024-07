Microsoft impone l'utilizzo di iPhone ai suoi dipendenti cinesi

Microsoft si appresta a introdurre un significativo cambiamento per i propri dipendenti in Cina, imponendo l'uso esclusivo di iPhone come smartphone aziendale. Secondo quanto riportato da Bloomberg, l'azienda avrebbe diffuso un memo interno in cui si richiede l'abbandono degli smartphone Android a favore dei dispositivi Apple. Questa decisione rientrerebbe in una più ampia strategia di rafforzamento della sicurezza informatica, recentemente dichiarata da Microsoft come una priorità assoluta.

Il memo interno, sempre secondo Bloomberg, imporrebbe a tutti i dipendenti della Cina continentale la consegna degli smartphone Android entro settembre, con la contestuale ricezione di un iPhone 15 come dispositivo di lavoro. L'utilizzo di iPhone sarebbe poi obbligatorio per l'accesso ai sistemi aziendali.

Uno dei motivi principali dietro questa decisione è l'assenza del Google Play Store in Cina. Questo impedisce agli smartphone Android in uso nel Paese di scaricare e aggiornare le app Microsoft Authenticator e altre applicazioni di sicurezza e identità indispensabili per il lavoro. La mancanza di queste applicazioni rappresenta un rischio significativo per la sicurezza aziendale.

La sicurezza sarà la priorità per Microsoft

Il cambio di rotta in materia di sicurezza per i dipendenti cinesi di Microsoft arriva dopo un anno segnato da gravi violazioni dei sistemi informatici aziendali. Nell'estate del 2023, un gruppo di hacker cinesi riuscì ad accedere agli account di posta elettronica di Outlook appartenenti a utenti negli Stati Uniti e in Europa.

Questo episodio ha spinto Microsoft a lanciare, nel novembre 2023, la nuova iniziativa "Secure Future Initiative", con l'obiettivo di rafforzare le proprie difese contro i cyberattacchi. Tuttavia, nonostante gli sforzi, a inizio gennaio 2024, un gruppo di hacker russi è riuscito a violare gli account email di alcuni dirigenti di Microsoft.

Da allora, l'azienda ha dichiarato che la sicurezza informatica rimarrà la sua massima priorità per il prossimo futuro e ha inoltre annunciato che lo stipendio e i bonus dei dipendenti potranno essere influenzati dal loro contributo alla sicurezza cibernetica.