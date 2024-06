VPN scontata dell’86% + garanzia di rimborso: l’offerta di Surfshark

Chissà quante volte hai sentito parlare di VPN e di come proteggono i dati online. Non ti sembra arrivato il momento di passare all’azione e di scaricarne una? Lascia perdere le soluzioni gratuite e abbonati alla VPN scontata dell’86% di Surfshark.

SurfShark propone il piano biennale Starter, ottimo per chi cerca maggiore privacy online senza complicazioni tecniche. Per non parlare dei piani One e One+, che offrono sconti rispettivamente dell'83% e del 76%. Il costo del piano Starter è di 2,19 euro al mese per 27 mesi, di cui 3 sono GRATIS. Inoltre c’è la garanzia di rimborso entro 30 giorni dalla sottoscrizione, che rappresenta un ottimo modo per provare gratuitamente il servizio.

Chi dovrebbe abbonarsi a Surfshark, la VPN scontata dell’86%?

La risposta è: praticamente tutti. Surfshark propone un’interfaccia molto user-friendly, quindi facilissima da usare. Sei uno studente o un lavoratore da remoto che ha bisogno di una connessione stabile e sicura? SurfShark elimina tutti i limiti di banda imposti dagli ISP. Se poi viaggi spesso o sei un appassionato di streaming, con questo servizio aggirerai tutti i blocchi regionali.

Ci sono molte altre ragioni per cui Surfshark è la scelta più saggia. Oltre ai costi ridotti, questa VPN fa della sicurezza una priorità grazie alla politica di no-logs, ossia nessuna delle tue attività online verrà mai registrata. SurfShark è anche brava a mascherare la tua posizione, permettendoti di navigare in anonimato.

Insomma, questa VPN scontata dell’86% offre sicurezza, velocità e accesso ai tutti i contenuti: è un'opportunità che non ti conviene perdere.

