VPN per lo streaming: ecco perché conviene NordVPN (ora con 3 mesi gratis)

Usare una VPN per lo streaming di contenuti video è molto spesso necessario, sia per questioni di privacy che per la possibilità di aggirare blocchi all'accesso che spesso vengono applicati da piattaforme di streaming. Ad esempio, se ci si trova all'estero potrebbe essere impossibile accedere ad un servizio di streaming senza utilizzare una VPN in grado di geolocalizzare l'indirizzo IP in Italia.

Nella scelta della VPN da usare per lo streaming è opportuno valutare sicurezza, la velocità e il quantitativo di server disponibili in tutto il mondo. A soddisfare pienamente questi requisiti è NordVPN, da tempo considerata come la miglior VPN su cui puntare per stabilità, velocità e garanzia di privacy. Con l'offerta attuale, è possibile attivare NordVPN con uno sconto del 59%: scegliendo il piano biennale, inoltre, ci sono 3 mesi gratis aggiuntivi.

Grazie all'offerta in corso, NordVPN parte da 3,99 euro al mese. Per attivare la promozione è possibile affidarsi al sito ufficiale di NordVPN.

NordVPN: è la VPN giusta per lo streaming

Per chi ha bisogno di una VPN per lo streaming, in questo momento, Nord VPN rappresenta la scelta giusta. Il servizio, infatti, si caratterizza per:

la possibilità di accedere alla VPN senza limiti di velocità, di traffico dati e di tempo di utilizzo

un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo che consente di geolocalizzare il proprio IP in qualsiasi Paese senza sforzi

che consente di geolocalizzare il proprio IP in qualsiasi Paese senza sforzi una connessione protetta grazie alla crittografia e ad un sistema anti-malware che blocca in automatico le minacce

e ad un che blocca in automatico le minacce una politica no log che assicura l'assenza di qualsiasi forma di tracciamento dell'attività dell'utente

NordVPN è disponibile in offerta: scegliendo il piano biennale si ricevono 3 mesi gratis ed uno sconto rispetto al piano mensile che porta il costo del servizio fino a 3,99 euro al mese. C'è anche la possibilità di aggiungere il password manager multi-piattaforma e ben 1 TB di spazio di archiviazione in cloud (protetto dalla crittografia). Per accedere alle offerte è disponibile il link qui di seguito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.