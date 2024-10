VPN illimitata e sicura: con Norton ora bastano 1,67 euro al mese

Per chi è alla ricerca di una VPN illimitata, sicura e ricca di funzionalità, c'è un'opzione da considerare con molta attenzione. Si tratta della VPN di Norton, azienda di riferimento del settore della sicurezza che oggi mette a disposizione anche un servizio in grado di garantire una connessione protetta dalla crittografia e con possibilità di selezionare un server VPN in un altro Paese, in modo da "spostare" il proprio indirizzo IP, evitando blocchi geografici online.

La VPN di Norton è disponibile in diverse versioni, a partire da 19,99 euro per un anno. In pratica, con una spesa di appena 1,67 euro al mese è possibile ottenere una connessione protetta, per navigare in modo sicuro e privato, beneficiando anche di una prova di 30 giorni. Con 10 euro in più è possibile puntare su Norton Ultra VPN, che estende il livello di protezione, permettendo di attivare il servizio su 5 dispositivi.

Per accedere al servizio basta visitare il sito ufficiale di Norton, accessibile tramite il box qui di sotto. I prezzi indicati sono IVA inclusa.

Norton VPN: sicurezza e privacy a un super prezzo

Il servizio VPN di Norton garantisce la possibilità di accedere in sicurezza a Internet, sfruttando la protezione del traffico dati con la crittografia oltre che una protezione in tempo reale contro truffe online, virus, malware e hacking, scegliendo la versione Ultra, che aggiunge anche 10 GB in cloud per il backup sicuro dei propri dati.

Un altro punto di forza del servizio offerto da Norton è il prezzo. La versione base della VPN, utilizzabile su un solo dispositivo costa 19,99 euro per un anno (1,67 euro al mese). Il prezzo è IVA compresa. La versione Ultra per 5 dispositivi e con funzionalità aggiuntive costa appena 10 euro in più.

Per iniziare subito a utilizzare il servizio, sfruttando la prova gratuita di 30 giorni, basta seguire il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.