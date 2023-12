VPN Cyberghost: proteggiti contro chi ti vuole rubare i dati

Cyberghost è sicuramente una delle VPN più interessanti sia per il prezzo mensile richiesto sia per le sue feature messe a disposizione degli utenti.

Scegliere una Virtual Private Network al giorno d'oggi è forse una delle cose più importanti da fare. Questo perché spesso le reti libere presenti ad esempio nei centri commerciali, negli aeroporti oppure nelle stazioni dei treni.

Le VPN però non fungono solo per proteggere la nostra navigazione da occhi indiscreti ma sono utilissime per chi ad esempio si trova all'Estero ed intende vedere una partita di Calcio su DAZN oppure aver accesso ai cataloghi esteri non visibili in Italia.

VPN Cyberghost: i dettagli

Oltre 6800 server VPN in tutto il mondo: con Cyberghost puoi collegarti in qualsiasi parte del mondo scegliendo tra svariati server disponibili.

VPN in tutto il mondo: con Cyberghost puoi collegarti in qualsiasi parte del mondo scegliendo tra svariati server disponibili. Crittografia AES a 256 bit : questo livello di protezione è inviolabile. Uno standard certificato ed utilizzato dal governo USA per proteggere le informazioni riservate.

: questo livello di protezione è inviolabile. Uno standard certificato ed utilizzato dal governo USA per proteggere le informazioni riservate. Protezione da perdite DNS e IP

Interruttore automatico: in caso di disconnessione, verrà interrotta la navigazione.

Protocolli OpenVPN, IKEv2 , WireGuard

, Nessuna politica di registri

Traffico e larghezza di banda illimitati

Massima velocità VPN possibile

Fino a 7 dispositivi protetti contemporaneamente

Applicazioni per Windows , macOS , Android , iOS & altro

, , , & altro Assistenza tecnica disponibile 24/7

Con l'offerta di Natale hai a disposizione l'offerta che ti permette di scaricare la VPN ed utilizzarla per 2 anni e 4 mesi a soli 2,03 euro al mese. Inoltre, Cyberghost ti offre ben 45 giorni di garanzia di rimborso. Puoi infatti esercitare il diritto di recesso e chiedere la restituzione dei soldi senza fornire alcuna informazione.

Questa promozione è disponibile ancora per poche ore! Affrettati e prova subito la soluzione in questione!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.