VPN con server MultiHop e WireGurard: massima sicurezza a meno di 2 €/mese

AtlasVPN è la soluzione giusta per ottenere una VPN illimitata caratterizzata dalla massima sicurezza nell'accesso a Internet. Il servizio, infatti, sfrutta server MultiHop per una doppia crittografia al traffico dati sfruttando WireGuard per la creazione di connessioni sicure.

Si tratta di un'architettura di rete pensata per garantire un accesso realmente sicuro a Internet, proteggendo i dati di connessione dell'utente e rendendo impossibile il tracciamento della sua attività online.

I livelli aggiuntivi di sicurezza e privacy garantiti da AtlasVPN non comportano costi aggiuntivi. Il servizio VPN, infatti, comporta un costo di appena 1,54 euro al mese scegliendo il piano biennale con ben 6 mesi gratis extra.

Per attivare questa promozione è sufficiente accedere al sito ufficiale di AtlasVPN.

Sicurezza al top al prezzo giusto: solo con AtlasVPN

Con AtlasVPN si va sul sicuro: la VPN garantisce la crittografia del traffico dati, sfruttando il sistema con server MultiHop che prevede un ulteriore livello di crittografia dei dati per ottenere una sicurezza ancora maggiore, grazie anche alle connessioni realizzate tramite tecnologia WireGuard.

Il servizio, inoltre, prevede una politica no log senza compromessi, eliminando il tracciamento e garantendo la massima privacy agli utenti. Con AtalsVPN, inoltre, è possibile utilizzare un network di centinaia di server sparsi in tutto il mondo per geolocalizzare la propria posizione in un altro Paese.

Da notare che AtlasVPN è utilizzabile da un numero illimitato di dispositivi. In questo modo, è possibile sfruttare al massimo la VPN, con connessioni sicure e private da smartphone, computer e qualsiasi altro dispositivo con cui si accedere a Internet.

Grazie all'offerta in corso, AtlasVPN prevede un costo di 1,54 euro al mese, con uno sconto del 86%. Per ottenere lo sconto è sufficiente puntare sul piano biennale della VPN che include 6 mesi gratis aggiuntivi. C'è anche una garanzia di rimborso esercitabile entro 30 giorni.

