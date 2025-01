VPN con sede in Svizzera in offerta a meno di 1,50€ al mese

Tra le offerte più interessanti nel settore VPN segnaliamo l'87% di sconto sul piano di due anni di PrivadoVPN, azienda con sede a Zugo, in Svizzera, che garantisce ai suoi utenti una delle migliori leggi sulla tutela dei dati personali. Grazie alla promozione in corso, due anni di VPN sono attivabili al prezzo scontato di 1,48 euro al mese, a cui si aggiungono tre mesi extra in regalo.

Con PrivadoVPN si possono scegliere server VPN in più di 60 Paesi nel mondo, ottenere dati illimitati e beneficiare di una politica no log. Altre funzionalità incluse sono il blocco degli annunci pubblicitari, supporto pieno allo streaming e un efficace parental control.

I punti di forza di PrivadoVPN

Scegliendo PrivadoVPN si può contare su una VPN veloce, elemento importante questo sia nell'ambito della navigazione online di tutti i giorni sia per la visione di contenuti multimediali in streaming, come ad esempio film, serie tv ed eventi sportivi.

A questo proposito, PrivadoVPN consente inoltre di accedere a diversi servizi streaming, qualora ce ne fosse bisogno. Tra questi si annoverano ad esempio Hulu, Netflix e BBC iPlayer, con accesso completo ai contenuti bloccati a causa delle restrizioni geografiche.

Pollice in su anche per la privacy e sicurezza online degli utenti. La VPN in questione presenta una rigorosa politica di no-log, ciò significa quindi che le proprie attività sul web non vengono in alcun modo tracciate né conservate.

E sempre in materia di sicurezza, vale la pena rimarcate il fatto che la sede dell'azienda si trova in Svizzera, una nazione nota per le sue leggi sulla privacy a difesa dei consumatori.

Un altro punto di forza della VPN sono la facilità d'utilizzo dell'app, tanto per gli utenti più esperti quanto per chi muove i primi passi in questo settore.

Il piano di due anni di PrivadoVPN è in offerta a 1,48 euro al mese, per effetto dell'87% di sconto. Inoltre è possibile beneficiare di 3 mesi extra in regalo e una garanzia di rimborso di 30 giorni.

