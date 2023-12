VPN a prezzo regalo per Natale con 86% di sconto e 6 mesi gratis

Alla ricerca di una VPN a prezzo regalo per Natale? Se la risposta è sì, ti segnaliamo l'offerta natalizia a tempo limitato di Atlas VPN, considerata la migliore VPN per rapporto qualità-prezzo: il piano di due anni è in promo a soli 1,54 euro al mese per i primi 24 mesi, a cui si aggiungono 6 mesi extra gratis. Ecco il link all'offerta.

Il servizio di Atlas VPN non si contraddistingue solo per il prezzo ultra-concorrenziale rispetto alle altre VPN, ma anche per la velocità della connessione e per funzionalità relative alla sicurezza che ci aspetteremmo di trovare in servizi molto più costosi.

VPN a soli 1,54 euro al mese per i primi 2 anni con l'offerta di Atlas VPN

Nella pagina inizia di Atlas VPN campeggiano gli auguri personali del servizio ai nuovi clienti: "Buon Natale privato e felice Anno Nuovo all'insegna della sicurezza!", con tanto di 86% di sconto sul piano VPN di 2 anni, il cui prezzo crolla a 1,54 euro al mese per i primi 24 mesi, più 6 mesi aggiuntivi in regalo. L'offerta è a tempo limitato e potrebbe scadere già nelle prossime ore.

Uno dei tratti distintivi della VPN di Atlas è la possibilità di usarla su un numero illimitato di dispositivi, quando invece gli altri servizi consentono un utilizzo su un massimo di 5-6-7-8 device. A questo poi si aggiunge l'assistenza disponibile 24 ore su 24, sette giorni su sette.

Altre funzionalità degne di nota per una VPN al costo di un caffè al mese sono i server ad alta velocità (fino a 10 Gbps), l'impiego del protocollo WireGuard, i server MultiHop e il login senza password, per un pacchetto di funzionalità riguardanti la sicurezza che fa invidia a quello delle VPN più blasonate (e costose).

Approfitta dell'offerta a tempo di Atlas VPN per sottoscrivere il piano di 2 anni al prezzo più basso di sempre con 6 mesi extra in regalo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.