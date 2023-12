Volume a palla con l'Altoparlante Bluetooth Tronsmart con DOPPIO SCONTO!

Se vuoi sentire la tua musica al meglio, con bassi profondi e una qualità del suono niente male, ma soprattutto ovunque tu voglia, puoi farlo con pochi click e spendendo davvero pochi Euro! Infatti puoi entrare a far parte della squadra Tronsmart acquistando l'altoparlante Bluetooth di casa a un prezzo più che ribassato!

Ebbene, da oggi puoi aggiudicarti in offerta su Amazon l'altoparlante Bluetooth Tronsmart BangMINI-vc1 a soli 54€, se applicherai il coupon di dicembre con sconto del 30%, aggiungendolo al 10% di base! Risparmierai in totale ben 32€!

La musica perfetta, riprodotta al meglio

Questo speaker è il primo sul mercato in grado di fornire un'esperienza di bassi profondi ineguagliata da altri altoparlanti Bluetooth. Non solo, avrai anche medi e alti più chiari, un suono ricco e omogeneo a distorsione zero, e un suono ad alta frequenza fino a 40kHz significativamente più chiaro.

Sappi inoltre che questo altoparlante Bluetooth Tronsmart BangMINI-vc1 offre un'incredibile portata wireless di 30 metri, ed è realizzato in robusta plastica ABS. È possibile portarlo in spiaggia e in qualsiasi altro luogo, quindi avrai versatilità è qualità in contemporanea!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.