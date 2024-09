Voldemort: il malware che si nasconde tra finti messaggi fiscali

Una nuova minaccia informatica si sta diffondendo rapidamente su scala globale, sfruttando false comunicazioni di autorità fiscali per compromettere i sistemi aziendali. Il malware, chiamato "Voldemort", in omaggio al noto antagonista di Harry Potter, è stato recentemente scoperto dalla società di sicurezza Proofpoint e ha come obiettivo principale lo spionaggio delle organizzazioni infettate.

Il metodo d'attacco impiegato dai criminali informatici è il phishing. Le vittime ricevono email che imitano perfettamente quelle ufficiali delle agenzie fiscali. Queste email contengono link a documenti contraffatti che, una volta aperti, attivano il download del malware Voldemort sul dispositivo. Dopo l'installazione, questo software malevolo può compiere diverse azioni pericolose, tra cui il furto di dati riservati, la sorveglianza delle attività degli utenti e il controllo remoto del sistema colpito.

Le aziende più esposte a questi attacchi sono quelle che operano nei settori dell'assicurazione, dell'aerospazio, dei trasporti e dell'istruzione, indicando che i cybercriminali sono interessati a raccogliere informazioni di alto valore strategico e commerciale.

Tre fattori distinguono la pericolosità del malware Voldemort

Voldemort si distingue per la sua pericolosità, dovuta a tre principali fattori. Innanzitutto, si tratta di un malware estremamente sofisticato, progettato per sfuggire alla rilevazione dei software antivirus e dei sistemi di protezione più comuni. In secondo luogo, la sua capacità di eseguire una vasta gamma di operazioni malevole lo rende uno strumento potente nelle mani dei pirati informatici. La sua diffusione globale ha già portato a migliaia di infezioni in tutto il mondo.

Per proteggersi da questa minaccia è fondamentale seguire alcune precauzioni. Innanzitutto, è importante essere sempre cauti quando si ricevono email sospette e non aprire allegati o cliccare su link provenienti da fonti sconosciute.

Aggiornare costantemente il software, compresi i sistemi operativi e le applicazioni, è essenziale per ridurre le vulnerabilità. Un buon antivirus è uno strumento utile per rilevare e bloccare il malware. Infine, la formazione del personale sull'importanza della sicurezza informatica e sui pericoli del phishing è un passaggio cruciale per prevenire attacchi.