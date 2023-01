Volante Thrustmaster T300 RS GT Force ad un prezzo pauroso su Amazon

La gamma di ruote e pedali Thrustmaster è perfetta per i piloti di simulazione di tutti i livelli e l'azienda è riconosciuta come leader nel settore. Il Thrustmaster T300RS è uno dei volanti per simulatori più avanzati. Acquistalo su Amazon a soli 339,00€ invece di 449,99€.

Se siete alle prime armi con le gare di simulazione o state cercando di passare da un volante più economico, il Thrustmaster T300RS è una scelta fantastica. È un ottimo volante per simulazione di corse grazie al suo feedback di forza fluido, alla sensazione realistica e ad altre caratteristiche.

Sebbene la combinazione volante e pedaliera T300RS sia stata progettata per i neofiti dei simulatori di corse, si è rivelata una scelta popolare anche tra i professionisti più esperti. Questo volante è un'ottima scelta per molti piloti di simulazione grazie alla sua compatibilità con il PC, ma non con la Xbox One. Rispetto ad altri set di ruote, come il G29, questo rappresenta un miglioramento significativo grazie al meccanismo di ritorno di forza a cinghia.

Il ritorno di forza dei motori a cinghia è più fluido di quello delle ruote con ingranaggi, anche se questo vantaggio comporta un piccolo svantaggio di cui parleremo più avanti. Il T300RS può utilizzare qualsiasi prodotto dell'ecosistema Thrustmaster, offrendo un'ampia gamma di opzioni di personalizzazione. I pedali del loro portafoglio sono compatibili con questo volante, rendendolo un pezzo di equipaggiamento universalmente utile.

Il T300RS è alimentato da un potente e duraturo servomotore brushless. Ha una rotazione massima di 1080 gradi e utilizza la tecnologia HallEffect AccuRate (HEART) di Thrustmaster per garantire precisione e durata nel tempo. Dispone inoltre di una memoria propria ed il firmware può essere aggiornato. Approfitta ora dello sconto del 25% e acquistalo su Amazon; se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.