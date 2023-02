Volante da corsa Logitech G29 ad un prezzo incredibile su Amazon

Logitech è il leader del settore della simulazione di corse e lo fa da tempo. È stata una delle prime ad adottare il concetto di libreria a livelli, con diverse alternative di alta qualità tra cui il volante MOMO Force Feedback Wheel, il Driving Force GT e l'universalmente apprezzato G27. Acquistalo su Amazon a soli 239,00€ invece di 409,99€.

Il G29 è dotato di un supporto e di pedali. Quando viene posizionato su un tappeto, l'impugnatura retrattile dei pedali mantiene il dispositivo saldamente in posizione. Quando si utilizza su una superficie liscia come le piastrelle, i numerosi piedini in gomma dei pedali impediscono di scivolare. Sia che si utilizzi un supporto di terze parti, i pedali possono essere spostati esattamente dove si desidera con l'aiuto di questi due metodi.

Un cavo alimenta i pedali e la base, un altro fornisce la connettività USB e un terzo collega i pedali alla base per la trasmissione dei dati. Sony ha approvato l'uso del G29 di Logitech con le sue console di gioco PlayStation. Di conseguenza, non solo è disponibile su PC, ma funziona bene anche su PS4 e PS3. Dopo aver installato il software di gioco Logitech su un computer, è possibile utilizzare facilmente una serie di giochi di corse. Con la PlayStation, basta collegarlo e giocare.

Solo due giochi, Driveclub e Project CARS, offrono software specifici per il G29. In entrambi i giochi sono disponibili diversi aspetti del comportamento del volante, come la sensibilità dei tre pedali e il grado di saturazione degli ammortizzatori. Se attivata, l'indicazione a LED del numero di giri incorporata nel volante si rivela inaspettatamente utile. La struttura fisica del G29 è altrettanto impressionante quanto l'aspetto digitale dell'esperienza, e molto lavoro è stato fatto per garantire che la simulazione di gara non dipenda solo dal lato digitale. Approfitta ora dello sconto del 42% e acquistalo su Amazon; se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.