Vola nello spazio con il SET LEGO dello SHUTTLE ad un PREZZO FOLLE

Lo shuttle è un'astronave che ha fatto sognare tutti: gli appassionati di astronomia e di ciò che concerne il cosmo ma anche coloro che ne hanno ammirato le imprese, i viaggi e le trasposizioni cinematografiche. Su Amazon, oggi, lo shuttle della NASA in versione LEGO è in sconto del 20% per un costo finale davvero irrisorio: 7,99€.

L'iconica astronave della NASA, lo Shuttle, in versione LEGO è in sconto

Il set LEGO Creator 3 in 1 dello Shuttle offre un'esperienza di costruzione unica che cattura l'immaginazione dei bambini dai 6 anni in su. Con la flessibilità di essere ricostruito in diverse forme, questo set permette ai giovani costruttori di esplorare tre entusiasmanti avventure. Inizialmente concepito come un'astronave giocattolo, i bambini possono immergersi nello spazio e volare in orbita, creando storie avvincenti con il loro equipaggio.

Ma le possibilità non finiscono qui: il set può essere trasformato in un affascinante astronauta snodabile completo di jetpack e bandiera da piantare su un supporto.

Questa opzione apre le porte a nuove avventure intergalattiche, permettendo ai piccoli costruttori di esplorare l'infinito con il loro astronauta personalizzato. L'innovazione continua con l'utilizzo dell'app LEGO Builder, che consente ai bambini di portare la loro creatività a un livello superiore.

Utilizzando smartphone o tablet, i giovani costruttori possono ingrandire, ruotare e visualizzare una versione digitale del loro modello, aggiungendo un elemento digitale al divertimento della costruzione. Questo set rappresenta un regalo di compleanno straordinario e polivalente, perfetto per qualsiasi momento speciale. Questo set stimola la fantasia dei bambini e li incoraggia a esplorare le infinite possibilità della loro creatività.

Su Amazon, oggi, il Set LEGO dello Shuttle della NASA è in sconto del 20% e viene venduto al costo finale di 7,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.