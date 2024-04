Vodafone Fibra: la Super Promo per te

Se sei alla ricerca di un'offerta conveniente per una connessione internet veloce e affidabile a casa tua, potresti trovare la soluzione ideale nell'offerta Fibra di Vodafone. Con questa promozione, avrai la possibilità di navigare senza limiti con una velocità fino a 2,5 Gigabit, e godere di un servizio di alta qualità a un prezzo competitivo.

Vodafone Fibra: i dettagli

Il prezzo mensile della Fibra di Vodafone è di 24,90€ anziché 27,90€, garantendoti un notevole risparmio ogni mese. Attivando il servizio online, avrai inoltre il vantaggio di chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili nazionali. È importante tenere presente che vi è un costo di attivazione che può essere ridotto optando per l'attivazione online.

L'attivazione dell'offerta Fibra di Vodafone può essere facilmente completata online tramite il bottone che trovate qui sopra. Ti consigliamo di verificare la copertura della rete nella tua zona e di ottenere i dettagli più aggiornati sull'offerta visitando il sito di Vodafone.

Il Modem incluso con il canone mensile prevede la tecnologia Wi-Fi 6 con Wi-Fi Optimizer. Queste tecnologie sono in grado di raggiungere i punti più remoti dell'abitazione e di mantenere stabile la rete.

Costi ed altro

La PROMO Fibra di Vodafone rappresenta una soluzione ideale per coloro che cercano una connessione Internet in fibra ad alta velocità con il vantaggio aggiuntivo delle chiamate illimitate, il tutto a un prezzo competitivo. Ti consigliamo di valutare l'opzione di attivare l'offerta online per beneficiare del costo di attivazione ridotto e di verificare la disponibilità del servizio nella tua zona. Il contributo di attivazione richiesto è infatti pari a soli 19,95 euro una tantum.

Questo beneficio è valido solo per le richieste ONLINE. Il contributo non promozionale sarebbe infatti di 39,90 euro una tantum.

Lo sconto sul costo di attivazione è disponibile solo per alcuni giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.