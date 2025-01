vlt: package manager per JavaScript alternativo ad npm

Gli sviluppatori di vlt technology inc. hanno annunciato il rilascio di vlt, un nuovo gestore di pacchetti JavaScript open source, e vsr, un registro di pacchetti serverless compatibile con npm. Il team, composto dai creatori e manutentori di npm, ha sviluppato vlt per offrire un'installazione e gestione ad alte prestazioni delle dipendenze Node.js, proponendolo come sostituto diretto dei gestori di pacchetti esistenti.

Le funzionalità di vlt

Tra le principali funzionalità di vlt troviamo una nuova sintassi per le query delle dipendenze, formati di esportazione come Mermaid e un'interfaccia che facilita la comprensione dei grafici delle dipendenze. Per provare vlt, è possibile installarlo tramite npm con il comando

npm install -g vlt

Progettato per installazioni rapide e la gestione di dipendenze complesse, vlt si propone come un sostituto diretto di npm e pnpm. Esso introduce un linguaggio di interrogazione con cui identificare rapidamente le dipendenze e analizzare le loro interazioni.

Viene fornita inoltre una dashboard per la gestione e analisi delle dipendenze, utile per team di sviluppo e DevOps. Viene infine supportata la generazione dei grafici delle dipendenze in formati che agevolando la visualizzazione delle relazioni tra i diversi pacchetti.

Cosa è vsr

vsr è un registro di pacchetti serverless compatibile con npm e progettato per essere scalabile, sicuro ed economico. Offre un modello di autorizzazioni che consente di controllare in modo granulare l'accesso alle funzionalità. Ciò avviene grazie a token di accesso che permettono, ad esempio, di accedere in sola lettura a pacchetti privati.

Gli sviluppatori possono quindi scegliere di implementare localmente, ospitare autonomamente o impiegare un'istanza gestita di vsr. La prima opzione è configurabile per lo sviluppo e il testing offline, mentre la seconda permette di ospitare vsr sui propri server. Optando invece per la modalità gestita (unica opzione a pagamento) si avrà a disposizione un'istanza preconfigurata.

Il progetto elimina la necessità di infrastrutture tradizionali per ospitare i packege. Supporta poi completamente il protocollo npm in modo da favorire una migrazione indolore dai registri esistenti.