Vivi la magia di Parigi a dicembre: con ITA Airways voli a meno di 150€

ITA Airways rende la magia di Parigi ancora più accessibile con un’offerta imperdibile: voli di andata e ritorno per la capitale francese a dicembre a meno di 150€. È il momento perfetto per visitare la Ville Lumière, che in questo periodo dell’anno brilla con le luci natalizie e offre un’atmosfera unica.

ITA Airways ti permette di partire da diverse città italiane e atterrare nel cuore di Parigi, offrendoti una combinazione di convenienza e comfort. Con voli diretti e servizi di alta qualità, questa offerta è perfetta per un weekend romantico o per una breve vacanza prenatalizia. Il prezzo include il bagaglio a mano, garantendo una maggiore flessibilità per organizzare il tuo viaggio.

Cosa fare a Parigi a dicembre

Se approfitti di questa offerta, ecco alcune esperienze imperdibili:

Passeggia sugli Champs-Élysées : le luminarie natalizie rendono questa celebre strada ancora più affascinante.

: le luminarie natalizie rendono questa celebre strada ancora più affascinante. Scopri i mercatini di Natale : da La Défense al Trocadéro, i mercatini offrono artigianato locale, dolci tradizionali e regali unici.

: da La Défense al Trocadéro, i mercatini offrono artigianato locale, dolci tradizionali e regali unici. Visita la Tour Eiffel : ammira il simbolo di Parigi decorato per le feste e goditi una vista mozzafiato della città.

: ammira il simbolo di Parigi decorato per le feste e goditi una vista mozzafiato della città. Atmosfera romantica a Montmartre : scopri il fascino bohémien di questo quartiere innevato.

: scopri il fascino bohémien di questo quartiere innevato. Gusta la cucina francese: concediti una cena a base di foie gras, escargot e un buon bicchiere di vino in un bistrot accogliente.

Parigi ti aspetta con ITA Airways

Non lasciarti sfuggire questa occasione di volare verso una delle città più belle del mondo a un prezzo così conveniente. Con meno di 150€ puoi vivere la magia del Natale a Parigi, coccolato dal comfort di ITA Airway. Per conoscere l'offerta completa di Ita Airways clicca qui.