Vivaldi 7.1: browser introduce widget personalizzabili

Vivaldi Technologies ha rilasciato il primo aggiornamento delle funzionalità per il browser Vivaldi nel 2025. La versione Vivaldi 7.1 è ora disponibile per il download con nuove funzionalità di personalizzazione, sincronizzazione delle schede migliorata. Inoltre, include aggiornamenti alla composizione rapida e altro ancora. Come riportato sul sito ufficiale dell’azienda: “Vivaldi Technologies inaugura il 2025 con il rilascio di Vivaldi 7.1, ricco di funzionalità che rendono il browser ancora più adattabile a te. Dai miglioramenti alla Dashboard alle importazioni di schede senza interruzioni. Questo aggiornamento si concentra sul miglioramento del controllo, della personalizzazione e dell'efficienza nella tua esperienza di navigazione”.

Vivaldi 7.1 aggiunge un nuovo Weather Widget alla dashboard, consentendo di ricevere aggiornamenti meteo live per la tua posizione o per qualsiasi altra città. Gli utenti possono aggiungere il nuovo widget alla dashboard (introdotto in Vivaldi 7) insieme ad altri widget come posta, calendario, feed e altro. Vivaldi 7.1 presenta anche la nuova finestra di dialogo Aggiungi selezione rapida che semplifica l'organizzazione di siti web e preferiti. Inoltre, il browser sta ottenendo una nuova funzionalità "Invia scheda al dispositivo". Questa consente di trasferire istantaneamente la scheda attiva sul dispositivo mobile o su un altro computer. Tuttavia, tale funzionalità non è disponibile al momento e Vivaldi afferma che arriverà il 30 gennaio 2025.

Infine, gli sviluppatori hanno aggiornato l'elenco dei motori di ricerca disponibili per includere Startpage, Ecosia, DuckDuckGo e Qwant. Vivaldi afferma che, oltre a dare agli utenti maggiore flessibilità e libertà di scelta, la partnership con altri motori di ricerca consente al progetto di mantenere la propria indipendenza. Vivaldi 7.1 è ora disponibile su Windows, macOS e Linux. Chiunque fosse interessato, può scaricare il browser dal sito web ufficiale di Vivaldi. Nella stessa pagina è inoltre disponibile il changelog ufficiale, con tutte le modifiche introdotte dall’aggiornamento.