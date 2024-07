Vivaldi 6.8 per iOS: tutte le novità dell'ultimo aggiornamento

Vivaldi ha rilasciato un importante aggiornamento per il suo browser su iOS, introducendo la versione 6.8, che offre numerose novità utili per migliorare l'esperienza di navigazione. Questo aggiornamento si concentra su una maggiore personalizzazione, un blocco delle pubblicità più efficiente e una gestione delle schede più efficace, tra altre funzionalità.

Con la versione 6.8, Vivaldi rende l'esperienza di navigazione ancora più personalizzabile. Gli utenti possono ora configurare un pulsante personalizzato nella barra degli indirizzi, permettendo un accesso rapido alle funzioni preferite. Inoltre, la pagina iniziale può essere personalizzata più facilmente, offrendo una maggiore flessibilità nell'organizzazione dei contenuti.

Un altro miglioramento significativo riguarda il blocco delle pubblicità. Vivaldi ha potenziato questa funzione, rendendo la navigazione più fluida e senza interruzioni pubblicitarie. Gli utenti possono ora navigare con meno distrazioni, migliorando l'efficienza e la velocità della loro esperienza online.

Gestione schede, contenuti in background e soprannomi ai preferiti

La gestione delle schede ha subito un notevole miglioramento con la nuova interfaccia utente. Ora è più semplice identificare e gestire le schede inattive. Di default, il periodo di inattività è impostato a 21 giorni, ma gli utenti possono modificarlo secondo le proprie preferenze. Tutte le schede inattive vengono ora raggruppate in una cartella dedicata, accessibile dalla lista delle schede aperte, facilitando la gestione e l'organizzazione delle stesse.

Un'altra funzione interessante di Vivaldi 6.8 è la possibilità di aprire preferiti, cronologia e contenuti dalla lista di lettura in background. Questa opzione permette di rimanere sulla pagina corrente mentre si caricano altri contenuti in nuove schede. Basta tenere premuto un link e selezionare "Apri in nuova scheda di background".

Inoltre, gli utenti possono assegnare soprannomi ai preferiti per una consultazione più rapida. Accedendo all'interfaccia dei preferiti, è possibile tenere premuto su un elemento, selezionare "modifica" e inserire il soprannome desiderato. I soprannomi appariranno nel menu a tendina quando si digita un indirizzo web, rendendo la navigazione più veloce e intuitiva. Tra le nuove opzioni di personalizzazione, Vivaldi 6.8 per iOS introduce la possibilità di creare gruppi di Speed Dial e di definire il loro layout nella pagina iniziale.