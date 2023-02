Visual Studio 2022 17.5 è disponibile con nuove funzioni

Dopo aver rilasciato ben sei versioni di anteprima, nel corso delle ultime ore Microsoft ha comunicato di aver reso disponibile la relase finale del suo Visual Studio 2022 17.5. Le nuove aggiunte e i miglioramenti nel celebre strumento di sviluppo dell'azienda sono quindi finalmente fruibili da parte di tutti.

Visual Studio 2022: disponibile la relase finale 17.5 per tutti

Uno dei fiori all'occhiello di questa nuova versione è ciò che viene chiamato All-in-One Search. Microsoft informa che una volta abilitato, consente agli sviluppatori di trovare rapidamente qualsiasi file, tipo o componente.

Per usarlo, però, occorre attuare una procedura apposita che consiste nell'accedere alla sezione Strumenti > Gestisci funzionalità di anteprima > Nuova esperienza di ricerca di Visual Studio, dopodiché è necessario riavviare Visual Studio per fare in modo che le modifiche apportate vengano effettivamente applicate e, dunque, che risultino fruibili.

Un'altra nuova funzionalità è quella denominata Intent-Based Suggestions. Similmente a quanto fatto da alcuni client di posta elettronica o app di messaggistica che offrono suggerimenti per le parole da digitare successivamente, questa nuova funzione offre suggerimenti in-line per un nuovo codice da inserire tenendo conto delle modifiche recenti.

Il nuovo aggiornamento dello strumento di sviluppo di casa Redmond porta in dote pure dei miglioramenti nel visualizzatore di testo dello strumento, insieme a ottimizzazioni varie per quel che concerne le prestazioni nel debugger, un modo più semplice per configurare Dev Tunnels, un nuovo set di strumenti nativo Arm64 Clang e molto altro ancora.

Il download della nuova versione di Visual Studio 17.5 può avvenire direttamente dal sito ufficiale, sia per Windows che per macOS.