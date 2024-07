REGALO PERFETTO: Gioco Exploding Kittens in sconto per serate divertenti e spensierate!

Amanti dei giochi e delle risate, preparatevi a una bomba di divertimento con Exploding Kittens al 15% in meno!

Se sei alla ricerca di un gioco che farà esplodere la tua serata di allegria, allora sei nel posto giusto. Questo gioco di carte, perfetto per 2-5 giocatori e adatto dai 7 anni in su, è la ricetta ideale per una serata con amici e familiari all'insegna del caos e del divertimento.

Cosa rende Exploding Kittens così speciale?

Exploding Kittens è un party game che promette risate a crepapelle e un sacco di sorprese. L’idea è semplice: cerca di evitare le carte “esplosive” e usa le carte speciali per sabotare i tuoi avversari. Ogni turno è una corsa contro il tempo e la tensione è alle stelle!

La meccanica del gioco è facile da afferrare e super divertente. Ecco come funziona:

Pesca una Carta: Ogni turno, peschi una carta e speri che non sia quella che fa “scoppiare” il tuo turno. Usa le Carte Speciali: Con le carte speciali puoi fermare le esplosioni, scoprire le carte degli altri o addirittura far saltare in aria i tuoi avversari! La strategia è fondamentale. Evita le Esplosioni: Se pescherai una carta Exploding Kitten e non hai una carta defusore, sarà game over per te. Ma niente paura, la partita è veloce e il prossimo turno è dietro l’angolo.

Exploding Kittens è perfetto per qualsiasi occasione. Che tu stia organizzando una serata tra amici, un incontro di famiglia o anche una pausa dal lavoro, questo gioco è sempre pronto a iniettare una dose di adrenalina e divertimento.

Non aspettare oltre, prendi il tuo mazzo e preparati a un'esperienza di gioco che farà esplodere la tua serata di gioia!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.