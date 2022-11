Visual Studio: esecuzione nativa su Windows ARM

Dopo tanta attesa, finalmente nel corso delle ultime ore Microsoft ha provveduto a rendere disponibile il supporto nativo ARM64 per Visual Studio. Il colosso di Redmond ha infatti rilasciato la versione 2022 17.4 per tutti gli utenti e ora può essere eseguito in maniera nativa sui dispositivi della categoria, come ad esempio il Surface Pro 9.

Visual Studio: ecco il supporto nativo ARM64

Da notare che la versione nativa ARM di Visual Studio era stata annunciata nel corso della conferenza Build tenuta da Microsoft mesi addietro, insieme a Project Volterrra e a vari altri strumenti utili per gli sviluppatori. Il colosso di Redmond, dunque, sembra aver preso finalmente in seria considerazione Windows ARM e il fatto stesso che sia stata rilasciata una versione nativa di Visual Studio ne è un'evidente dimostrazione.

Microsoft afferma di concentrarsi su alcuni casi d'uso specifici per la disponibilità iniziale del supporto nativo. I carichi di lavoro attualmente supportati includono app desktop che utilizzano . NET e C++, sviluppo Web, app UWP, estensioni di Visual Studio, giochi con C++ e Node.js. Il supporto ARM è garantito anche con Windows SDK e Win App SDK, insieme al supporto per la maggior parte dei tipi di app desktop tra cui Windows Forms, WPF, Win UI 3 e WinUI 2

Oltre al supporto nativo per ARM64, la nuova relase porta in dote vari miglioramenti, tra cui la possibilità di ripristinare un aggiornamento in caso di problemi, il supporto per più repository Git e il nuovo Teams Toolkit per semplificare lo sviluppo di app per Microsoft Teams. Viene altresì fornito con una vasta gamma di miglioramenti delle prestazioni.