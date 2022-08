Visual Studio è on-demand su AWS

I responsabili di AWS, l'infrastruttura Cloud di Amazon, hanno confermato l'introduzione di Visual Studio sulle macchine virtuali di EC2 (Elastic Compute Cloud), il servizio della piattaforma Amazon Web Services che permette appunto di generare ambienti virtualizzati nei quali eseguire le proprie applicazioni.

Visual Studio in licenza on demand

Grazie a questa nuova funzionalità gli sviluppatori che operano su AWS avranno la possibilità di attivare in modalità on demand delle istanze di Windows con Visual Studio e Windows Server pronte all'uso, tra i vantaggi di tale impostazione vi è per esempio il fatto che non sarà necessario sottoscrivere delle licenze d'uso di lungo periodo dei prodotti Microsoft.

A tal proposito è utile ricordare che la Casa di Redmond fornisce una versione gratuita (free community edition) del suo IDE, se però si desidera accedere a tutte le funzionalità disponibili, come per esempio il live unit testing o i tool per i test e il debugging, bisogna per forza di cose attivare le formule "Professional" o "Enterprise".

La presenza di diverse varianti dello stesso prodotto determina alcune difficoltà quando lo si vuole utilizzare nel Cloud, vi sono poi aziende che per esigenze organizzative e di contenimento dei costi hanno la necessità di cambiare licenza mese per mese.

Da questo punto di vista l'AWS License Manager rappresenta quindi una comodità perché consente di accedere a funzionalità addizionali di Visual Studio solo quando servono.

AWS Microservice Extractor

Un'altra novità interessante riguarda l'integrazione del tool AWS Microservice Extractor che consente di convertire applicazioni .NET in microservices.

Quest'ultimo rappresenta una soluzione utile soprattutto quando si deve effettuare il refactoring di applicazioni .NET monolitiche basate su .NET Core o il framework .NET.

In seguito alla presentazione di tale funzionalità alcuni esperti si sono chiesti se AWS Microservice Extractor sia in grado di generare automaticamente un risultato migliore rispetto a quanto non sarebbero in grado di fare degli sviluppatori.

Parliamo in ogni caso di un tool gratuito, compreso nel servizio, che probabilmente verrà progressivamente migliorata nel tempo.