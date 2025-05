Visual Studio Code supporta Baseline per la compatibilità CSS e HTML

Visual Studio Code presenta ora un'importante novità per chi sviluppa applicazioni web. Parliamo del supporto a Baseline per mostrare la compatibilità delle feature HTML e CSS direttamente nell'editor. Questo aggiornamento, disponibile a partire dalla versione 1.100, semplifica notevolmente la vita degli sviluppatori offrendo delle informazioni immediate sulla diffusione degli standard per Internet nei browser web moderni.

Baseline in Visual Studio Code

Fino ad ora Visual Studio Code Code mostrava la compatibilità delle feature attraverso degli elenchi di versioni dei browser. Un approccio utile ma non sempre accompagnato da una facile lettura. Capire da quanto tempo una proprietà CSS fosse effettivamente supportata da tutti i principali browser richiedeva tempo e qualche ricerca più approfondita. Baseline risolve invece questo problema e chiarisce se una tecnologia è ampiamente disponibile, da quale anno lo è diventata o con quali browser non è ancora pienamente compatibile.

L'integrazione di Baseline va oltre il semplice supporto a CSS. Copre anche elementi e attributi HTML, aiuta così gli sviluppatori a valutare rapidamente se una funzionalità può essere adottata o se richiede interventi per il fallback. Un esempio potrebbe essere l'attributo autocorrect per gli input HTML, feature attualmente disponibile solo su Firefox. La nuova interfaccia dell'IDE avvisa subito l'utente della sua disponibilità limitata.

Anche funzionalità più consolidate, come il tag dialog , sono ora chiaramente etichettate come ampiamente disponibili. Si ha quindi una maggiore fiducia nell'adozione di feature ritenute a rischio dal punto di vista della compatibilità. Al contrario, attributi più recenti come popover , pur essendo Baseline dal 2024, vengono segnalati come supportati solo di recente per consigliare una maggiore cautela.

Integrazioni con linters e altre IDE

Un ulteriore vantaggio arriva dall'impiego di linters come ESLint e Stylelint che, integrati in Visual Studio Code, segnalano automaticamente le feature non ancora Baseline nei file HTML e CSS senza dover passare il mouse su ogni proprietà.

Questa novità non resta limitata a Visual Studio Code, infatti anche altri IDE basati su Code OSS come VSCodium e GitHub Codespaces riceveranno presto la nuova UI Baseline.