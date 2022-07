Visual Studio Code Server per lo sviluppo da remoto

Visual Studio Code Server è una nuova funzionalità integrata nell'ambiente di sviluppo della Casa di Redmond per la connessione a servizi remoti, attualmente in fase di preview esso dovrebbe sostituire le estensioni pensate per il medesimo scopo.

Tale feature di Visual Studio Code arriva dopo una serie di altri progetti dedicati in particolare allo sviluppo in locale di applicazione remote.

Le estensioni per il Remote Development

A tal proposito è possibile citare le estensioni per il Remote Development che vennero realizzate nel corso del 2019, queste ultime permettevano di sviluppare dal proprio terminale applicazioni presenti nel WSL (Windows Subsystem for Linux), in container Docker, in terminali fisici remoti o in macchine virtuali gestite tramite SSH.

L'anno successivo vennero lanciati i GitHub Codespaces, permettendo di operare con Visual Studio Code in locale, o via browser Web, per sviluppare applicazioni collocate in una macchina virtuale remota ospitata e gestita direttamente in un'infrastruttura Cloud.

Tutte queste soluzioni si sono sempre basate sul fatto che Visual Studio Code è per sua natura un'applicazione multiprocesso, dove il front-end offre un'interfaccia per la scrittura del codice mentre il back-end opera in un processo ben distinto da quello del front-end per le operazioni di debugging, il funzionamento del terminale e la gestione delle estensioni.

Cos'è Visual Studio Code Server

Ora, Visual Studio Code Server si presenta come un servizio di backend dedicato allo sviluppo da remoto che la CLI (Command Line Interface) permetterà di installare, aggiornare, amministrare e connettere.

Il Code Server può essere installato ovunque lo si desidera, ad esempio in una macchina locale o in una macchina virtuale animata attraverso il Cloud.

Per accedere ad esso in modalità sicura sarà possibile utilizzare Visual Studio Code per il Web da un browser per la navigazione Internet ( vscode.dev ), allo sviluppatore non è richiesta alcuna configurazione tramite SSH o HTTPS.

Per partecipare ai test dell'anteprima privata di Visual Studio Code Server è necessaria una breve procedura di iscrizione che è possibile effettuare tramite questo form.