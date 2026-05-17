Hosting web con Aruba, una gamma completa con prezzi da 0,99 €/anno: ecco le promo

Aruba è un punto di riferimento assoluto per tutti gli utenti alla ricerca di un servizio di hosting, risultando l'opzione giusta sia per i privati che per i professionisti e le PMI. Grazie a una gamma di servizi ricca e completa, infatti, Aruba può garantire tutto quello che serve per quanto riguarda servizi di hosting, domini e strumenti per la creazione e la gestione di un sito web. Con le promo in corso, i nuovi clienti Aruba possono sfruttare uno sconto sul primo anno, con prezzi a partire da 0,99 euro + IVA. Per accedere al servizio è sufficiente visitare il sito ufficiale di Aruba, qui di sotto.

Le offerte di Aruba

Per chi sceglie Aruba sono disponibili varie promozioni da sfruttare. Ecco l'elenco completo delle soluzioni a cui è possibile accedere a maggio 2026:

Dominio con email : prezzi a partire da 0,99 euro + IVA per il primo anno

: prezzi a partire per il primo anno Hosting Linux e Windows : prezzi a partire da 9,90 euro + IVA per il primo anno

: prezzi a partire per il primo anno WordPress e WooCommerce : prezzi a partire da 11,90 euro + IVA per il primo anno

e : prezzi a partire per il primo anno SuperSite Easy e Professional : prezzi a partire da 17,90 euro + IVA per il primo anno

: prezzi a partire per il primo anno Aruba Drive con spazio cloud illimitato; prezzi da 35 euro + IVA per il primo anno

Con Aruba, quindi, è possibile accedere a soluzioni basilari, come il dominio con email, servizi di hosting avanzati, con ampi margini di personalizzazione, e spazio cloud sempre con condizioni molto vantaggiose.

Per quanto riguarda i servizi di hosting, in particolare, è possibile sfruttare anche gli strumenti di intelligenza artificiale per poter creare e personalizzare il sito web e ottenere un'esperienza di utilizzo ottimale.

Per un quadro completo sulle offerte e per scegliere il piano desiderato basta raggiungere il sito ufficiale di Aruba, accessibile tramite il box qui di sotto.

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