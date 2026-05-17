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Hosting web con Aruba, una gamma completa con prezzi da 0,99 €/anno: ecco le promo

Con Aruba è possibile accedere a varie soluzioni di hosting:. ecco tutte le promo da sfruttare a maggio a partire da 0,99 euro/anno.
Hosting web con Aruba, una gamma completa con prezzi da 0,99 €/anno: ecco le promo
Con Aruba è possibile accedere a varie soluzioni di hosting:. ecco tutte le promo da sfruttare a maggio a partire da 0,99 euro/anno.
Davide Raia
Pubblicato il 17 mag 2026
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Aruba è un punto di riferimento assoluto per tutti gli utenti alla ricerca di un servizio di hosting, risultando l'opzione giusta sia per i privati che per i professionisti e le PMI. Grazie a una gamma di servizi ricca e completa, infatti, Aruba può garantire tutto quello che serve per quanto riguarda servizi di hosting, domini e strumenti per la creazione e la gestione di un sito web. Con le promo in corso, i nuovi clienti Aruba possono sfruttare uno sconto sul primo anno, con prezzi a partire da 0,99 euro + IVA. Per accedere al servizio è sufficiente visitare il sito ufficiale di Aruba, qui di sotto.

Accedi qui alle offerte di Aruba

Hosting Aruba offerta

Le offerte di Aruba

Per chi sceglie Aruba sono disponibili varie promozioni da sfruttare. Ecco l'elenco completo delle soluzioni a cui è possibile accedere a maggio 2026:

  • Dominio con email: prezzi a partire da 0,99 euro + IVA per il primo anno
  • Hosting Linux e Windows: prezzi a partire da 9,90 euro + IVA per il primo anno
  • WordPress e WooCommerce: prezzi a partire da 11,90 euro + IVA per il primo anno
  • SuperSite Easy e Professional: prezzi a partire da 17,90 euro + IVA per il primo anno
  • Aruba Drive con spazio cloud illimitato; prezzi da 35 euro + IVA per il primo anno

Con Aruba, quindi, è possibile accedere a soluzioni basilari, come il dominio con email, servizi di hosting avanzati, con ampi margini di personalizzazione, e spazio cloud sempre con condizioni molto vantaggiose.

Per quanto riguarda i servizi di hosting, in particolare, è possibile sfruttare anche gli strumenti di intelligenza artificiale per poter creare e personalizzare il sito web e ottenere un'esperienza di utilizzo ottimale.

Per un quadro completo sulle offerte e per scegliere il piano desiderato basta raggiungere il sito ufficiale di Aruba, accessibile tramite il box qui di sotto.

Accedi qui alle offerte di Aruba

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