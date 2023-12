Visual Studio Code: pieno supporto a Java 21

Secondo le stime della Casa di Redmond ad oggi circa 2.5 milioni di utilizzatori di Visual Studio Code sarebbero anche degli sviluppatori Java. Anche per questo motivo Microsoft ha deciso di offrire loro il pieno supporto per Java 21.

Visual Studio Code e Java 21

Rilasciata nel settembre del 2023, quest'ultima è una LTS (Long-Term Support) che ha portato con sé diverse nuove funzionalità, alcune delle quali in anteprima, tra cui il supporto per le scoped value, la structured concurrency. Sono compresi anche un'API per il sistema di incapsulamento delle chiavi, i record patterns e la memory API. Questa release verrà supportata ufficialmente per i prossimi 8 anni.

Stando alla roadmap dei prossimi sei mesi, l'azienda capitanata da Satya Nadella non avrebbe nessuna intenzione di ignorare il gran numero di coder Java che hanno scelto Visual Studio Code come editor di riferimento. È stata infatti avviata una collaborazione con Red Hat che include il pieno supporto per Java 21. Non si tratta però di una sorpresa. Red Hat fa parte del mondo di Visual Studio Code dal 2021, in coincidenza con la versione 1.0 del supporto per Java da parte della stessa azienda. Allora il progetto verteva intorno a Java 17.

Visual Studio Code, Java 21 e Copilot

Contestualmente al miglioramento del supporto per Java, Microsoft avrebbe assicurato che le performance di GitHub Copilot per la programmazione Java verranno rese più efficienti. Questo in particolare per quanto riguarda i suggerimenti e le funzionalità di auto-completamento del codice in Visual Studio Code. Tali interventi riguarderanno soprattutto l'uso dell'editor in associazione al JDK (Java Developer Kit), l'insieme di strumenti che comprende il compilatore Java, JRE (Java Runtime Environment), le librerie di classe e le utility.

Il lavoro su GitHub Copilot comprenderà anche aggiornamenti dedicati a GitHub Copilot Chat. Il chatbot che permette di scrivere codice interagendo con un'Intelligenza Artificiale Generativa specializzata nella programmazione tramite input in linguaggio naturale.