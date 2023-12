Visual Studio Code: finestre mobili per l'editor

Visual Studio Code, il code editor (parzialmente) Open Source di Microsoft, presenta ora una novità dedicata all'editing. Quest'ultima arriva grazie al rilascio della versione 1.85 e consiste in pratica nel supporto all'apertura simultanea di più finestre mobili. Si tratta di una feature richiesta più volte dagli utilizzatori dell'applicazione. La sua assenza era dovuta infatti al modo in cui era stata concepita l'interfaccia utente.

Il problema di Monaco Editor

Visual Studio Code è stato sviluppato utilizzando il framework Electron, TypeScript e JavaScript. Il primo, vero e proprio standard per la realizzazione di interfacce grafiche, provvede all'incapsulamento di Chromium che viene utilizzato come rendering engine in combinazione con il runtime Node.JS. Nel caso specifico della piattaforma di Redmond l'incapsulamento permette l'esecuzione di Monaco che è un code editor basato sul Web.

Monaco, distribuito sotto MIT License, presenta diverse funzionalità interessanti tra cui il supporto per la syntax highlighting, la possibilità di personalizzare la colorazione del codice, la validazione e la code completion. Fin qui tutto bene, se non fosse che ha il grande limite di permettere l'apertura di una sola finestra. Fino a Visual Studio Code 1.85 (da poche ore è disponibile la 1.85.1), quando si voleva aprire un documento in una nuova finestra si doveva ricorrere ad un'istanza addizionale dell'editor.

Era (ed è) possibile utilizzare più schede alla volta o suddividere un file in più parti. Ma questo non risolveva il problema.

Le finestre mobili di Visual Studio Code

La possibilità di aprire più finestra mobili dell'editor consente per esempio di trascinare una scheda e di aprirla al di fuori della finestra principale. Alcuni utilizzatori hanno notato il manifestarsi di comportamenti inattesi. Come per esempio il fatto che, quando si chiude Visual Studio Code con le finestre aperte, alla riapertura esse vengono presentate come schede. Nello stesso modo accadrebbe che se una finestra mobile viene chiusa essa in realtà compare come scheda nella finestra principale.

Gli sviluppatori del progetto sono comunque sulla buona strada. Questa novità coinvolge inoltre il terminale dell'editor che può essere visualizzato in una finestra mobile separata.