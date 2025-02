Visual Studio Code 1.97 con GitHub Copilot integrato

Nelle scorse ore Microsoft ha rilasciato la versione 1.97 di Visual Studio Code, aggiornamento che introduce GitHub Copilot come funzionalità integrata e pronta all'uso. Tale novità è stata possibile grazie al nuovo piano gratuito di Copilot che offre fino a 2 mila completamenti di codice e 50 messaggi chat al mese. Delle limitazioni che potrebbero rappresentare un ostacolo nel caso di un utilizzo intensivo del servizio.

Le novità di Visual Studio Code 1.97

Una delle novità più rilevanti di questo aggiornamento riguarda l'introduzione delle "Next Edit Suggestions". Dei suggerimenti predittivi per le modifiche che uno sviluppatore potrebbe apportare al proprio codice. Questa funzionalità differisce dal completamento del codice in senso tradizionale, si concentra infatti sulle modifiche ad un sorgente preesistente invece che sull'aggiunta di nuovo codice.

Ciò lo rende particolarmente utile per correggere errori di battitura, risolvere errori logici e assistere l'utente nel refactoring. Per abilitare questa funzionalità è necessario attivare l'opzione:

github.copilot.nextEditSuggestions

Un'altra funzionalità interessante è l'"auto accept updates" che accetta automaticamente i suggerimenti di modifica dopo un intervallo di tempo configurabile. Questa opzione è disattivata come impostazione predefinita e garantisce che gli sviluppatori possano revisionare manualmente le modifiche proposte dall'AI.

Copilot agent mode per il coding assistito

Visual Studio Code presenta ora anche la "Copilot agent mode", una modalità che consente all'AI di effettuare un'attività dall'inizio alla fine. Attualmente disponibile solo nella versione Insiders dell'applicazione, essa limita le modifiche ai file all'interno dell'area di lavoro corrente e richiede conferma per eventuali comandi da terminale. Ciò per garantire un ulteriore livello di sicurezza.

Un'altra caratteristica sperimentale è il supporto per il rendering GPU nell'editor, pensato per migliorare le prestazioni di scorrimento e la fluidità di un'applicazione, specialmente su hardware meno recente, e per ridurre la latenza di input.

Visual Studio Code supporta estensioni di terze parti per assistenti al coding basati sulla AI ma alcune funzionalità rimangono specifiche di Copilot e potrebbero non essere accessibili con soluzioni differenti.