Visual Studio Code 1.91: tutte le novità

La Casa di Redmond ha reso disponibile un nuovo aggiornamento di Visual Studio Code, la versione 1.91. Questa release integra alcune novità tra cui il supporto per TypeScript 5.5, la rilevazione automatica degli ambienti Python e la visualizzazione delle modifiche ai codici sorgente. Da segnalare che alcune delle versioni più datate di macOS potrebbero non supportare il funzionamento corretto di questo upgrade.

Per quanto riguarda le feature recentemente incluse nell'IDE, il rilevamento degli ambienti Python è stato sviluppato in Rust. Esso permette di individuare installazioni di Python all'interno di ambienti virtuali. Interessante anche la possibilità di inviare più linee di codice al REPL (Read-Eval-Print-Loop) nel terminale tramite Smart Send. I tutto senza la necessità di effettuare una selezione delle linee a priori.

Version 1.91 of @Code is out TODAY with git change graphs, profile improvements, language model API and much more! https://t.co/s2rBgXxuBt

And since reading release notes isn't the _most_ fun you can have on a Wednesday, here's a handy thread of what's new in this release...🧵 pic.twitter.com/rIOlNWrkmr

— Visual Studio Code (@code) July 3, 2024