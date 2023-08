Visual Studio: addio alla versione per macOS

I responsabili della Casa di Redmond hanno deciso di interrompere lo sviluppo dell'IDE Visual Studio per il sistema operativo macOS e i terminali Mac. L'ultima release rilasciata da Microsoft continuerà a ricevere supporto ufficiale fino ad agosto del prossimo anno, una volta raggiunta tale deadline è molto probabile che non sentiremo più parlare di una versione specifica di Visual Studio per i computer della Apple.

Le ragioni dell'addio

Ma perché Satya Nadella e soci hanno deciso di abbandonare Visual Studio per Mac rinunciando (forse) ad una fetta consistente di potenziali utilizzatori? Stando a quanto dichiarato dai portavoce della compagnia, nel prossimo futuro il focus degli sviluppatori dovrà essere concentrato il più possibile sulle feature di Visual Studio e di Visual Studio Code per la programmazione multipiattaforma.

Chi non ha alcuna intenzione di rinunciare al proprio Mac per proseguire con l'uso di Visual Studio avrà comunque a disposizione un altro anno di tempo per utilizzare l'applicazione. Fino ad agosto 2024 Microsoft non smetterà infatti di distribuire i necessari aggiornamenti di sicurezza e gli utenti potranno scegliere con maggiore tranquillità una delle tante alternative presenti sul mercato.

Da segnalare inoltre che anche la versione per Mac di Visual Studio presenta un supporto embrionale a .NET 8.

Come continuare ad utilizzare Visual Studio su macOS

A questo punto, dato che non sappiamo quando sarà finalmente disponibile la release multi-platform di Visual Studio, gli utilizzatori che non voglio passare alle piattaforme di Redmond hanno a disposizione due soluzioni.

La prima consiste nell'utilizzare la versione Web based dell'IDE. Quest'ultima si basa su Visual Studio Code e supporta tutti i plugin già disponibili per la variante installabile localmente. È disponibile inoltre il supporto per IntelliCode che funge da assistente al coding grazie all'Intelligenza Artificiale.

La seconda opzione riguarda la possibilità di virtualizzare Windows in macOS tramite una soluzione come VirtualBox o Parallels. La stessa procedura può essere effettuata tramite una Virtual Machine in Cloud.