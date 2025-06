visionOS 26: tutte le novità annunciate al WWDC 25 per la realtà virtuale di Apple

Con l’ultimo aggiornamento di visionOS 26, Apple ridefinisce i confini dello spatial computing, offrendo una serie di funzionalità nuove. Da widget spaziali personalizzabili a esperienze tridimensionali condivisibili, passando per una compatibilità ampliata e strumenti dedicati alle aziende, l’ecosistema di Apple Vision Pro si arricchisce di novità pensate per utenti privati e professionisti.

visionOS 26: widget personalizzati nello spazio reale

Una delle novità più significative introdotte da visionOS 26 è la possibilità di integrare i widget spaziali direttamente nell’ambiente circostante. Questi elementi virtuali possono essere personalizzati in termini di larghezza, profondità e colore, permettendo agli utenti di adattarli perfettamente al proprio spazio. Inoltre, nuovi widget dedicati a Orologio, Meteo, Musica e Foto arricchiscono gli ambienti con informazioni utili e decorazioni visive, come immagini dei propri ricordi o panorami mozzafiato.

visionOS 26: condivisione e collaborazione ampliate

Sarà possibile, inoltre, condividere esperienze tridimensionali con altri utenti di Apple Vision Pro presenti nello stesso ambiente fisico. Che si tratti di guardare film in 3D, giocare a videogiochi spaziali o partecipare a sessioni di lavoro, tutto diventa un’esperienza collaborativa. Le persone digitali raggiungono un nuovo livello di realismo grazie a tecnologie avanzate di rendering volumetrico e machine learning. Dettagli come capelli e ciglia vengono riprodotti con una precisione straordinaria, rendendo l’interazione digitale più naturale che mai.

visionOS 26: profondità e immersione potenziate

Gli algoritmi di intelligenza artificiale generativa rappresentano un altro punto di forza di visionOS 26. Questa tecnologia consente di trasformare semplici fotografie in scene immersive con effetti di profondità altamente realistici. Disponibile nelle app Foto e Galleria Spaziale, questa funzione offre nuove opportunità per sviluppatori e utenti. Ad esempio, l’app Zillow Immersive permette di esplorare proprietà immobiliari in un ambiente tridimensionale, offrendo un’esperienza unica e coinvolgente.

vision OS26: compatibilità estesa e gaming avanzato

Con il supporto per contenuti a 180°, 360° e ad ampio campo visivo creati con dispositivi come Insta360, GoPro e Canon, visionOS 26 amplia ulteriormente le possibilità di utilizzo. La compatibilità con i controller di PlayStation VR2 segna un passo avanti significativo nel mondo del gaming, offrendo rilevamento dei movimenti ad alta precisione e feedback aptico per un’esperienza di gioco ancora più immersiva.

visionOS 26: funzionalità aziendali potenziate

Per le aziende, visionOS 26 introduce nuove API aziendali che consentono di sviluppare applicazioni spaziali su misura. Tra le funzionalità disponibili, spiccano la condivisione di dispositivi tra colleghi e la protezione avanzata dei dati sensibili. Inoltre, l’accessorio Logitech Muse offre un input preciso per applicazioni professionali come Spatial Analogue, rendendo il sistema ideale anche per ambienti lavorativi complessi.

visionOS 26: disponibilità e lingue supportate

Già disponibile per i test tramite l’Apple Developer Program, l’aggiornamento visionOS 26 introduce il supporto per nuove lingue, tra cui italiano, francese, giapponese e tedesco.