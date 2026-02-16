Windows 11 risolve il crash GPU e i problemi WPA3: tutto quello che devi sapere

Dopo mesi di segnalazioni e discussioni accese nelle community online, arriva finalmente una buona notizia per gli utenti di Windows 11: due tra i più fastidiosi bug che affliggevano il sistema operativo sono stati risolti. A confermarlo è Microsoft stessa, che attraverso i propri documenti di supporto tecnico annuncia il rilascio di un bug fix cruciale incluso nell'aggiornamento febbraio 2026. Si tratta di un intervento atteso, che va a correggere errori critici come il temuto BSOD con codice KERNEL_SECURITY_CHECK_FAILURE e le problematiche di connessione alle reti WPA3 Wi-Fi.

Il primo dei due problemi, ormai noto agli utenti più esperti e temuto da chiunque si sia imbattuto nel famigerato schermo nero della morte, riguardava un GPU crash associato al modulo dxgmms2.sys. L’errore si manifestava soprattutto durante l’esecuzione di applicazioni particolarmente impegnative dal punto di vista grafico, come videogiochi di ultima generazione tra cui Genshin Impact. Il sistema, nel tentativo di proteggere l’integrità della memoria, bloccava ogni attività, lasciando l’utente di fronte a un riavvio forzato e alla perdita di dati non salvati.

Inizialmente, le indagini avevano individuato la causa del crash nelle schede grafiche Nvidia, ma con il passare delle settimane è emerso che il problema non era limitato a una sola marca o modello. Diverse configurazioni hardware, anche di produttori differenti, sono risultate vulnerabili al malfunzionamento del componente dxgmms2.sys. Questo ha reso la diagnosi ancora più complicata, costringendo gli sviluppatori a un’analisi approfondita delle interazioni tra driver, sistema operativo e applicazioni grafiche. Solo con il rilascio del build 26200.7840 la situazione si è finalmente sbloccata: “Questo aggiornamento risolve un problema per cui determinate configurazioni GPU potrebbero aver sperimentato di recente un errore di sistema relativo a dxgmms2.sys, con conseguente errore KERNEL_SECURITY_CHECK_FAILURE”, recita la comunicazione ufficiale di Microsoft.

Accanto a questo incubo per gamer e professionisti della grafica, si è fatto strada un secondo inconveniente non meno fastidioso: l’impossibilità di collegarsi alle reti WPA3 Wi-Fi, lo standard più moderno e sicuro attualmente disponibile per la protezione delle connessioni wireless. In particolare, il bug aveva colpito le reti WPA3-Personal, impedendo la connessione a chi aveva installato l’aggiornamento opzionale di gennaio, identificato come KB5074105. La situazione si è aggravata dal momento che Microsoft non ha mai fornito una lista esaustiva degli adattatori di rete coinvolti, lasciando molti utenti nell’incertezza.

Anche in questo caso, la soluzione è arrivata con l’aggiornamento febbraio 2026. Il bug fix ha eliminato l’anomalia, permettendo finalmente la connessione stabile alle reti WPA3. Tuttavia, il rilascio delle correzioni non è immediato per tutti: Microsoft ha scelto una distribuzione graduale, invitando gli utenti a verificare manualmente la presenza di aggiornamenti tramite la sezione Windows Update nelle impostazioni di sistema. Chi desidera mettere al sicuro il proprio PC da questi e altri problemi critici deve quindi assicurarsi di aver installato almeno il build 26200.7840.

Non meno importante, lo stesso aggiornamento ha introdotto ulteriori miglioramenti per le GPU Nvidia. Oltre alla correzione dei crash legati al modulo dxgmms2.sys, sono stati risolti episodi di schermo nero durante le sessioni di gioco e anomalie che influivano negativamente sulle prestazioni di elementi chiave dell’interfaccia, come Esplora risorse, la barra delle applicazioni e il menu Start. Questi interventi vanno a rafforzare la stabilità generale di Windows 11, restituendo agli utenti un’esperienza d’uso più fluida e affidabile.

In conclusione, l’aggiornamento febbraio 2026 rappresenta un passo avanti fondamentale per la piattaforma Windows 11. Grazie all’impegno costante di Microsoft nel monitorare e risolvere le criticità segnalate dagli utenti, il sistema operativo si conferma sempre più solido e pronto ad affrontare le sfide della modernità digitale. Se ancora non l’avete fatto, il consiglio è quello di aggiornare subito il vostro dispositivo, così da beneficiare di tutte le correzioni introdotte e dire finalmente addio a BSOD, GPU crash e problemi di connessione alle reti WPA3 Wi-Fi.