Videocamera di sicurezza Ring Floodlight Wired Pro ad un prezzo da paura su Amazon

Ring Floodlight Cam Wired Pro è un'ottima soluzione per la sicurezza domestica che combina luci di sicurezza e telecamera. La Ring Floodlight Cam originale era una tecnologia eccellente, ma la sua installazione era difficile e inefficiente. Il nuovo modello, invece, è notevolmente più semplice da installare e dispone di numerose funzioni aggiuntive che lo rendono un ottimo investimento per chiunque voglia migliorare la sicurezza della propria casa. Acquistalo su Amazon a soli 329,99€ invece di 499,98€.

La Ring Floodlight Cam Wired Pro è dotata della tecnologia 3D Motion Detection, che registra la posizione della telecamera su Google Maps e consente di modificare la soglia di rilevamento del movimento. Questo garantisce che vengano catturati solo i movimenti significativi e che qualsiasi movimento che inizia oltre una determinata distanza non venga registrato. Inoltre, la telecamera è dotata di un migliore pre-roll, che registra continuamente nella propria memoria e salva i clip ogni sei secondi. Questi sei secondi extra di video vengono aggiunti al registratore ogni volta che si verifica un evento, assicurando che non si perda mai nulla.

La Ring Floodlight Cam Wired Pro ha anche un nuovo design elegante che semplifica la configurazione. Il blocco di connessione alla rete elettrica ridisegnato rende la piastra di montaggio semplice da installare e i fori di montaggio si trovano nella stessa posizione del modello precedente, rendendo semplice l'aggiornamento. La telecamera può ora essere montata a parete o sulla grondaia, consentendo una maggiore flessibilità nell'orientare la telecamera nella posizione più appropriata. Il modello aggiornato ha anche un supporto più profondo per la telecamera principale e le luci, che facilita notevolmente il collegamento e lo scollegamento delle connessioni.

Le luci ellittiche sono un'aggiunta davvero attraente e Ring ha fatto un lavoro eccezionale per modernizzare il look della telecamera. La telecamera e le luci sono montate su bracci mobili, che consentono di posizionarle esattamente dove serve. Se si monta la telecamera sul soffitto, si avrà una maggiore flessibilità per guidarla nell'area ideale.

La Ring Floodlight Cam Wired Pro è un ottimo acquisto per chiunque voglia migliorare la sicurezza della propria casa dall'esterno. Il suo nuovo design elegante rende l'installazione un gioco da ragazzi e la telecamera e le luci possono essere posizionate esattamente dove servono. Inoltre, la telecamera dispone di funzionalità sofisticate come il geofencing e la comunicazione bidirezionale, che la rendono un'opzione eccellente per tutti coloro che tengono alla sicurezza domestica. Approfitta ora dello sconto del 33% e acquistalo su Amazon; se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.