Viaggia in tranquillità con lo zaino da viaggio per Ryanair ed Easyjet in MEGA SCONTO Prime Day

Questo zaino da viaggio 45x36x20 è perfetto per i viaggi aerei senza bagaglio da stiva. Grazie alla sua ampia capacità, è possibile trasportare tutto ciò che serve per brevi viaggi. Realizzato in poliestere impermeabile, lo zaino è durevole e resistente ai colori. È dotato di due spallacci imbottiti con rinforzi leggeri e resistenti, progettati per alleggerire la pressione sulle spalle e garantire comfort durante lunghi periodi di utilizzo.

Una delle caratteristiche più innovative è la porta di ricarica USB. Esternamente, consente di collegare dispositivi come telefoni cellulari e iPad, mentre internamente è dotato di un cavo di ricarica da collegare al caricabatterie.

Inoltre, lo zaino è multifunzionale e antifurto. Sul retro è presente una tasca con zip, ideale per contenere oggetti di valore come telefoni cellulari e iPad, offrendo una protezione aggiuntiva contro i furti.

Lo spazioso stoccaggio è un altro punto di forza di questo zaino. Offre uno scomparto principale, uno per laptop, uno per il bagnato, una tasca antifurto con cerniera, una tasca frontale con cerniera, tasche laterali e numerose tasche interne multifunzionali. Gli ampi scomparti e le numerose tasche assicurano che gli oggetti siano ben conservati e facili da trovare.

Su Amazon, oggi, viene applicato un maxi sconto del 27% sullo zaino da viaggio per un costo totale e finale d'acquisto di 28€.