Very offre 150 Giga e minuti illimitati a 5,99€ al mese per sempre

Se abiti in una zona dove il 5G non prende, o più semplicemente possiedi un dispositivo non compatibile con la connettività di ultima generazione, tra le offerte più convenienti in 4G c'è quella di Very Mobile, l'operatore telefonico low cost di WindTre. Sul sito ufficiale è possibile attivare l'offerta da 150 Giga più minuti ed SMS illimitati a 5,99 euro al mese. La tariffa è da considerarsi per sempre.

Per sempre è anche il servizio Giga x2, che raddoppia i Giga per navigare online da 75 a 150. Inoltre, l'offerta di Very che si rivolge ai clienti Iliad, NTMobile, PosteMobile e altri operatori, propone SIM, attivazione e spedizione gratis.

L'offerta 4G di Very Mobile a meno di 6 euro al mese

La copertura della rete 4G è pari al 99,7% del territorio italiano, di conseguenza chiunque sottoscriva l'offerta Very ha la garanzia di poter navigare in rete praticamente ovunque. Un altro punto importante da sottolineare è l'assenza di extra costi: non vi sono spese da sostenere al momento del cambio dell'offerta, né consumi imprevisti.

A questo proposito, il sito Verymobile.it conferma che qualora si finiscano i Giga disponibili nell'arco di un mese, la navigazione viene bloccata in automatico. Così facendo l'utente non si ritrova a gestire costi extra rispetto a quelli della sua offerta, che si rinnova lo stesso giorno ogni mese.

Inoltre, l'offerta da 5,99 euro con connettività 4G include il servizio di ricarica automatica. Quest'ultimo consente non soltanto di non pensare più alla ricarica, ma anche di beneficiare del doppio dei Giga per sempre. Qualora infatti scegli di disattivarla, i Giga passano in automatico da 150 a 75.

Maggiori informazioni sull'offerta di Very Mobile da 5,99 euro al mese per sempre a questa pagina del sito ufficiale. La promozione scade il prossimo 4 novembre e prevede due mesi in omaggio.

