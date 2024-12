Very Mobile: l’imperdibile offerta da 5,99€ al mese per sempre

Dettagli dell’offerta

Ecco cosa include l’offerta Very Mobile a 5,99€ al mese:

150 Giga di traffico dati in Italia.

in Italia. Minuti e SMS illimitati , secondo le condizioni di utilizzo.

, secondo le condizioni di utilizzo. 2 mesi gratis , inclusi nel primo periodo di utilizzo.

, inclusi nel primo periodo di utilizzo. Navigazione in 5G , con un dispositivo compatibile e copertura adeguata.

, con un dispositivo compatibile e copertura adeguata. Uso in UE: 7,6 Giga disponibili senza costi aggiuntivi.

Il tutto senza costi extra, sorprese o vincoli contrattuali.

Perché scegliere Very Mobile

Zero costi extra: con Very Mobile, non ci sono costi nascosti. La navigazione si blocca al termine dei Giga inclusi, ma puoi rinnovare facilmente l’offerta tramite l’app.

Rete affidabile e veloce: grazie al 99,7% di copertura in 4G e il 97% in 5G, puoi navigare, guardare video in ultra HD, giocare online e lavorare da remoto senza interruzioni.

Flessibilità e semplicità: nessun vincolo contrattuale o penali per disdetta. Sei libero di cambiare offerta o operatore in qualsiasi momento.

Servizi inclusi gratuitamente: funzionalità come “Ti ho cercato”, hotspot personale e blocco dei servizi a pagamento sono sempre incluse senza costi aggiuntivi.

eSIM Disponibile: attiva la tua eSIM in pochi istanti, direttamente online, per godere subito dei vantaggi di Very Mobile.

Come attivare l’offerta

Scegli l'offerta: seleziona l’offerta a 5,99€. Riceverai il QR code per scaricare e attivare la eSIM, oppure puoi richiedere una SIM fisica.

Scarica l’app Very Mobile: configura e gestisci il tuo piano direttamente dall’app, disponibile su App Store e Google Play.

Inizia a navigare: una volta attivata la SIM o la eSIM, puoi iniziare a utilizzare l’offerta immediatamente.

Servizi aggiuntivi per una migliore esperienza

Cambia offerta gratuitamente : se hai bisogno di più Giga, puoi passare a un piano superiore senza costi aggiuntivi.

: se hai bisogno di più Giga, puoi passare a un piano superiore senza costi aggiuntivi. Ricarica facile : Attiva la ricarica automatica per non preoccuparti mai di rimanere senza credito.

: Attiva la ricarica automatica per non preoccuparti mai di rimanere senza credito. Blocco dei servizi a pagamento: protezione totale contro abbonamenti indesiderati e chiamate a sovrapprezzo.

Per conoscere l'offerta completa di Very Mobile clicca qui.