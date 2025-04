Very Mobile: l’offerta 5G da 6,99€ al mese, per sempre!

Cosa include l’offerta

200 Giga di traffico dati

Minuti e SMS illimitati

Navigazione in 5G inclusa

SIM e attivazione gratuite

Disponibile anche in formato eSIM

Nessun vincolo contrattuale

Rinnovo mensile sempre nello stesso giorno

L’offerta è attivabile da clienti in portabilità provenienti da Iliad, CoopVoce, Fastweb e altri operatori selezionati.

I vantaggi di Very Mobile

Trasparenza totale

Nessun costo nascosto, nessun addebito indesiderato. I servizi a pagamento sono bloccati di default per evitare attivazioni involontarie. Se termini i Giga, la navigazione si blocca automaticamente, senza costi aggiuntivi.

Copertura estesa e 5G incluso

Very Mobile offre una rete con 99,7% di copertura della popolazione in 4G e 97,3% in 5G (modalità FDD DSS), garantendo stabilità e velocità in ogni condizione. Il 5G è disponibile senza costi extra, a condizione di avere un dispositivo compatibile e copertura nella zona.

Hotspot sempre incluso

Puoi utilizzare i tuoi Giga su altri dispositivi condividendo la connessione.

Roaming in Europa

In Unione Europea puoi usare 8,9 Giga oltre a minuti e SMS illimitati, senza costi aggiuntivi.

Cambio offerta gratuito

Very Mobile consente di cambiare offerta in qualsiasi momento, senza penali o costi di modifica, direttamente dall’app o chiamando il numero gratuito 1929.

Attivazione semplice e veloce

Puoi acquistare online scegliendo tra SIM fisica o eSIM. La SIM viene consegnata gratuitamente nella cassetta postale, senza necessità di firma. L’attivazione è rapida grazie all’identificazione con SPID, CIE o video identificazione.

Assistenza dedicata

Il supporto clienti è disponibile online, tramite app o telefono per informazioni e assistenza.

Una proposta chiara, senza vincoli

Very Mobile punta su semplicità, trasparenza e convenienza. L’offerta da 6,99 euro al mese rappresenta una delle soluzioni più competitive attualmente disponibili sul mercato per chi vuole accedere al 5G senza costi nascosti e con la libertà di cambiare quando vuole. Per conoscere l'offerta completa di Very Mobile clicca qui.