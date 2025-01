Very Mobile: 150 giga a 5,99€ al mese, per sempre!

Very Mobile, l'operatore virtuale su rete WindTre, ha una nuova offerta per chi vuole navigare alla massima velocità senza spendere una fortuna. Con 150 Giga in 5G, minuti e SMS illimitati a soli 5,99 euro al mese 5,99 euro al mese e il prezzo è bloccato per sempre.

Offerta dedicata ai clienti Iliad, CoopVoce, PosteMobile e altri

Questa tariffa è riservata ai clienti che provengono da operatori selezionati come Iliad, CoopVoce e PosteMobile. Oltre al prezzo vantaggioso, Very Mobile offre anche due mesi gratuiti per chi decide di effettuare la portabilità del numero.

Uno dei punti di forza di Very Mobile è l'assenza di costi nascosti. Non ci sono vincoli contrattuali, penali di disattivazione o addebiti imprevisti. Inoltre, se si finiscono i Giga inclusi, la navigazione viene bloccata per evitare addebiti extra, ma è possibile rinnovare l'offerta direttamente dall'app.

Altre opzioni di eSIM con 5G incluso

Per chi ha bisogno di più Giga, Very Mobile propone diverse soluzioni:

200 Giga

300 Giga

440 Giga Tutte le offerte includono minuti e SMS illimitati e il 5G senza costi aggiuntivi.

Offerte per nuovi numeri e clienti TIM, Vodafone e Kena

Per chi attiva un nuovo numero, l'offerta prevede 100 o 200 Giga a 6,99€ al mese, con eSIM gratuita e un costo di attivazione ridotto a 2,99 euro.

Per chi proviene da TIM, Vodafone, Kena e altri operatori, le opzioni partono da 11,99 euro al mese per 100 o 200 Giga in 5G, sempre con eSIM gratuita e attivazione inclusa.

Vantaggi aggiuntivi

Copertura fino al 99,7% del territorio in 4G e 97% in 5G

del territorio in 4G e Attivazione rapida con eSIM , senza bisogno di SIM fisica

, senza bisogno di SIM fisica Servizi gratuiti inclusi : hotspot, "Ti ho cercato", "RingMe"

: hotspot, "Ti ho cercato", "RingMe" Uso in Europa : Giga disponibili anche all'estero senza costi aggiuntivi

: Giga disponibili anche all'estero senza costi aggiuntivi Cambio offerta senza costi : upgrade disponibile in qualsiasi momento

: upgrade disponibile in qualsiasi momento Blocco automatico dei servizi a pagamento , per evitare spese indesiderate

, per evitare spese indesiderate Very Full Speed 5G: la nuova esperienza di navigazione

Very Mobile ha introdotto l'opzione Very Full Speed 5G, che permette una navigazione ultra veloce con streaming in ultra HD, gaming senza lag e upload rapidi di file pesanti.

Con 5G incluso, prezzi bloccati, zero costi nascosti e la comodità dell'eSIM, VeryMobileè una scelta ideale per chi vuole risparmiare senza rinunciare alla qualità. Per conoscere l'offerta completa clicca qui.

