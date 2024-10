Velocizza il tuo computer senza spese folli con questo SSD da 512GB

Il tuo computer, che non ha nemmeno tantissimo tempo, incomincia a essere troppo lento e peraltro non hai più a disposizione molto spazio per archiviare i tuoi dati? Allora oggi puoi risolvere senza spendere troppi soldi. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello questo SSD interno da 512 GB a soli 29,97 euro, invece che 34,99 euro.

Già il prezzo originale non era altissimo ma con questo sconto del 14% è da prendere al volo. Potrai vedere il tuo computer accendersi in un lampo e non dovrai più fare sacrifici eliminando i file che invece vorresti tenere. Potrai inoltre installarlo sia nel tuo computer fisso che in quello portatile.

SSD da 512 GB super veloce e compatibile con PC e laptop

Sono davvero tante le caratteristiche che rendono questo SSD un ottimo acquisto, oltre ovviamente al prezzo super vantaggioso. Innanzitutto possiede la bellezza di 512 GB di memoria interna che ti permetteranno di archiviare tutto quello che vuoi senza sacrifici. Inoltre, a differenza di un hard disk, è in grado di velocizzare notevolmente l'accensione del computer e anche dei vari programmi che sono installati.

L'interfaccia SATA III e il fattore di forma da 2,5 pollici ti consente di installarlo tranquillamente sia in un computer che in un notebook. Dunque è molto versatile. Inoltre possiede una velocità di lettura fino a 550MB/s e una velocità di scrittura fino a 500 MB/s. Il tempo che fai clic e ciò che devi trasferire sarà già nella cartella di destinazione. È compatibile con Windows e Linux e gode di diverse protezioni tra cui quello alle alte temperature fino a 70 °C.

Fai alla svelta perché un'occasione del genere andrà a ruba. Perciò prima che sia tardi vai su Amazon e acquista il tuo SSD interno da 512 GB a soli 29,97 euro, invece che 34,99 euro. Ti ricordo anche che se sei iscritto ai servizi Prime lo riceverai a casa tua in pochi giorni e senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.