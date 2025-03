Come recuperare dati da hard disk

Le unità flash sono un modo semplice per archiviare e spostare i dati, ma poiché le usiamo così tanto, è facile che si danneggino o perdano i dati. Formattazione, virus, cancellazione accidentale e danni fisici possono danneggiare le unità disco. Fortunatamente, diversi metodi comprovati possono recuperare i file persi o danneggiati dalle unità USB.

In questo articolo vengono illustrati quattro metodi di successo: l'uso di un software di recupero dati, il Controllo disco di Windows per risolvere i problemi di sistema, i comandi CHKDSK per riparare l'unità USB e altri strumenti per riparare i dischi rigidi danneggiati. La comprensione e l'utilizzo di questi metodi possono aumentare le possibilità di recuperare i dati e riparare il disco rigido.

Metodi per il recupero dei dati

Recuperare i dati da un'unità flash USB danneggiata può essere un'impresa ardua, ma non preoccuparti! I seguenti metodi possono recuperare i dati da un disco USB.​

Nota. Controlla che la tua unità flash USB sia collegata al computer e riconosciuta dal sistema operativo prima di provare qualsiasi metodo di ripristino. Prova un'altra porta USB o un altro computer per evitare difficoltà hardware se il disco non viene rilevato.

1. Recuperare dati da hard disk con il software di recupero USB

Il software di recupero dati Expert è uno dei modi migliori per recuperare file da un'unità USB danneggiata. Non solo può recuperare dati persi da unità flash USB, ma anche da altri dispositivi di archiviazione.

Caratteristiche principali di EaseUS Data Recovery Wizard:

L'interfaccia utente è intuitiva e accessibile a utenti con competenze tecniche diverse.

Gli utenti possono visualizzare i file recuperati prima di procedere.

Recupera documenti, foto, filmati, e-mail e altro ancora con un supporto file versatile.

Recupera file cancellati, dati formattati e dati persi a causa di crash del sistema o virus.

Passaggi per recuperare i file utilizzando EaseUS Data Recovery Wizard:

Passaggio 1. Scarica il software dal sito Web ufficiale di EaseUS e installalo sul tuo PC.

lanciare software di recupero dati sul computer

Passaggio 2. Aprire EaseUS Data Recovery Wizard. Selezionare "Unità USB". Selezionare l'unità flash USB dall'elenco delle unità disponibili.

scansionare il hard disk esterno per cercare file persi

Passaggio 3. Per avviare la scansione, fare clic sul pulsante "Cerca dati persi".

alt: seleziona cerca dati persi

Fase 4. Esamina i file recuperabili una volta terminata la scansione. Fai clic sul pulsante "Recupera" per salvare i file in una posizione sicura sul tuo computer.

alt: seleziona recupera dati

Nota: per evitare di sovrascrivere i dati sull'unità USB danneggiata, salvare il contenuto recuperato su un nuovo dispositivo di archiviazione.

2. Correggi gli errori di sistema con Disk Check

Windows include un programma integrato denominato Controllo disco (CHKDSK), che può rilevare e correggere errori del file system su dispositivi di archiviazione come le unità flash USB. Come utilizzare Controllo disco di Windows:

Passaggio 1. Collega l'unità flash USB al computer.

Passaggio 2. Per visualizzare tutte le unità, aprire Esplora file e selezionare "Questo PC".

alt: apri questo pc

Passaggio 3. Aprire Proprietà facendo clic con il pulsante destro del mouse sul disco USB e selezionando "Proprietà".

Passaggio 4. Nella finestra Proprietà, selezionare la scheda "Strumenti".

Passaggio 5. Fare clic sul pulsante "Controlla" nella sezione "Controllo errori".

alt: seleziona controllo errori

Fase 6. Per iniziare il processo di scansione e riparazione, segui le istruzioni sullo schermo. Windows tenterà di riparare eventuali guasti riscontrati sul disco USB.

3. Utilizzare CMD per recuperare dati da un hard disk

Ecco come riparare una chiavetta USB tramite il prompt dei comandi:

Passaggio 1. Collega l'unità flash USB al computer.

Passaggio 2. Premi Win + X, quindi seleziona "Prompt dei comandi (amministratore)".

alt: apre il prompt dei comandi admin

Passaggio 4. Digitare il seguente comando nella finestra del prompt dei comandi e premere Invio:

Eseguire il comando chkdsk X: /f /r /x .

Sostituisci "X:" con la lettera assegnata alla tua unità USB.

/f ordina a CHKDSK di correggere eventuali errori rilevati.

/r ordina a CHKDSK di rilevare i settori difettosi e di recuperare i dati leggibili.

/x provoca lo smontaggio dell'unità prima dell'inizio del processo.

alt: esegui il prompt dei comandi

Fase 4. Attendere che il processo termini. CHKDSK invierà un rapporto dettagliato sui risultati e sulle azioni intraprese.

Nota. Se il file system è significativamente corrotto, l'esecuzione di CHKDSK potrebbe causare la perdita di dati. Si consiglia di eseguire il backup di tutti i dati accessibili prima di procedere.

4. Utilizzare strumenti di riparazione USB

Uno strumento di riparazione affidabile può risolvere i problemi comuni delle unità flash USB e ripristinarne la funzionalità. Il software di ottimizzazione e manutenzione del PC EaseUS CleanGenius è un esempio. Migliora l'efficienza del sistema, la rimozione dei file spazzatura e le impostazioni del registro, migliorando indirettamente la stabilità del dispositivo USB.

Questo strumento mantiene il tuo computer in funzione senza problemi e assicura che le unità USB funzionino. Rileva e corregge i rallentamenti del sistema, rendendo semplice la pulizia dell'area di lavoro. EaseUS CleanGenius può aiutare a preservare la salute del sistema e migliorare le prestazioni dell'unità USB rimuovendo gli errori che potrebbero causare problemi con i dispositivi di archiviazione esterni.

Caratteristiche principali:

Diagnosi completa del sistema: ricerca problemi che riducono la velocità ed elimina i file indesiderati.

Junk File Cleaner: libera spazio sul disco rimuovendo i file indesiderati e temporanei.

Ottimizzazione del registro: ripara le voci del registro danneggiate per migliorare la stabilità del sistema.

Aumento delle prestazioni: accelera i processi di avvio e in background.

Protezione della privacy: cancella le tracce Internet e la cronologia di navigazione per un utilizzo sicuro.

Ottimizzazione in tempo reale: gestisce automaticamente le risorse di memoria e CPU per massimizzare l'efficienza.

Suggerimenti bonus per riparare un'unità USB danneggiata

Le unità flash USB sono necessarie per l'archiviazione e il trasporto dei dati. Possono tuttavia non funzionare, con conseguente inaccessibilità o perdita dei dati. La diagnosi del problema è il primo passo verso una soluzione efficiente.

Identificazione dei danni all'unità USB:

Problemi di connettività: se la porta USB non viene rilevata, collegarla a un'altra porta o a un altro computer.

File lenti o danneggiati: se le unità USB si aprono lentamente o contengono file danneggiati, potrebbero avere settori danneggiati.

Disconnessioni costanti: le disconnessioni casuali delle porte USB possono indicare problemi di alimentazione o interni.

Messaggi di errore: "Dispositivo USB non riconosciuto" o "Inserire un disco nell'unità USB" sono segnali di avvertimento.

Suggerimenti bonus per riparare un'unità USB danneggiata:

Cerca danni fisici: controlla la porta USB e il connettore per eventuali danni. Potrebbe essere necessaria una riparazione professionale per connessioni metalliche piegate o fratturate.

Prova una porta USB o un PC diverso: a volte il problema è con la porta USB o il computer, non con l'unità. Un test su un altro dispositivo può confermare il problema.

Aggiorna driver: le unità USB possono funzionare male se sono presenti driver obsoleti o corrotti. Aggiornali in Gestione dispositivi di Windows.

Disk Check: il programma CHKDSK di Windows analizza e corregge i problemi del file system. Può riparare unità logicamente corrotte.

Formatta unità USB: se tutto il resto fallisce e i dati non sono critici, formatta il disco USB. Prima di continuare, esegui il backup dei file cruciali.

Utilizza un software di riparazione: EaseUS CleanGenius ottimizza le impostazioni di sistema e rileva gli errori USB per migliorare le prestazioni.

Domande frequenti sul recupero USB

Dai un'occhiata alle risposte alle domande più frequenti sul recupero USB:

Come recuperare i dati da una chiavetta USB?

La perdita di dati su un'unità flash USB può essere recuperata in diversi modi. Un software specializzato per il recupero dati come EaseUS Data Recovery Wizard funziona bene. Questa utility può recuperare file di dischi USB corrotti o distrutti accidentalmente.

Come recuperare i file da una chiavetta USB danneggiata?

Windows Disk Check e CHKDSK possono risolvere i problemi del file system su dispositivi flash USB difettosi. Il software di recupero dati può ripristinare i file dopo la riparazione dell'unità.

Come recuperare i file cancellati da una chiavetta USB?

È importante smettere di usare l'unità immediatamente per evitare la sovrascrittura dei dati quando vengono persi. La possibilità di un recupero file riuscito aumenta con l'uso tempestivo del software di recupero dati.

Conclusione sul recupero dati USB

Puoi recuperare i dati da un'unità USB danneggiata usando un software. Un'ottima opzione è EaseUS Data Recovery Wizard: è semplice e funziona bene. Visualizza in anteprima i file recuperabili e ripara immagini e documenti corrotti da vari supporti di memorizzazione e tipi di file. Usa tali strumenti e implementa misure preventive come backup frequenti e espulsione corretta per proteggere i tuoi dati e prolungare la durata dei tuoi dispositivi flash USB.​

In collaborazione con Easeus