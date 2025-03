SSD Samsung portatile da 1TB fino a 1.050 MB/s al 40% di sconto

Il SSD portatile Samsung T7 da 1TB è la soluzione ideale per chi cerca velocità, affidabilità e compattezza. Grazie all'interfaccia USB 3.2 Gen 2, offre una velocità di trasferimento fino a 1.050 MB/s, risultando fino a 9,5 volte più veloce rispetto a un HDD tradizionale.

Questo SSD è altamente compatibile con numerosi dispositivi, tra cui iPhone, Mac, PC Windows (laptop e desktop), PS5, Xbox, smartphone, tablet e videocamere. La sua versatilità lo rende perfetto per ogni esigenza, dall’archiviazione di file alla registrazione video in alta risoluzione.

Disponibile fino a 4TB di capacità, il Samsung T7 consente di registrare e memorizzare video in 4K direttamente dallo smartphone. Inoltre, collegandolo a un laptop o PC, è possibile abilitare l’editing istantaneo, migliorando l’efficienza del lavoro creativo.

Progettato per resistere nel tempo, il T7 è leggero e compatto, con una scocca in metallo capace di sopportare cadute fino a 2 metri di altezza. Per una maggiore sicurezza, offre protezione con password e crittografia hardware AES a 256 bit, proteggendo i tuoi dati sensibili da accessi non autorizzati. La scelta perfetta per chi desidera trasferire rapidamente grandi quantità di dati e lavorare senza interruzioni su qualsiasi dispositivo.

Oggi, su Amazon, viene applicato uno sconto in formato XL del 40% sul suo SSD portatile da 1TB che viene venduto al costo finale d'acquisto di 95,99€. Approfittane ora!