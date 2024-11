Velocizza il tuo sito WordPress con un hosting a 1,95€ al mese

Un sito lento non fa altro che peggiorare l'esperienza utente e avere effetti negativi sul posizionamento degli articoli nelle pagine dei motori di ricerca. Per invertire la rotta, e quindi velocizzare il proprio sito WordPress, è sufficiente affidarsi a un piano hosting di qualità, con benefici da subito evidenti in termini di visualizzazioni e tassi di conversione più elevati.

A questo proposito segnaliamo l'offerta del Black Friday di Hostinger, piattaforma specializzata in soluzioni web hosting che puntano a migliorare le performance dei siti. In questi giorni il piano hosting WordPress Premium, con dominio e migrazione sito gratuiti, è in offerta a 1,95 euro al mese con in più 2 mesi gratis e la garanzia di rimborso di 30 giorni.

Come velocizzare un sito WordPress con il piano hosting di Hostinger

Con il piano hosting WordPress gestito di Hostinger le prestazioni di qualsiasi sito migliorano fin da subito. Il merito principale è dei web server LiteSpeed e del plugin LSCWP Cache, che contribuiscono a diminuire in modo drastico i tempi di caricamento delle pagine del sito. Ciò porta in dote non solo una migliore esperienza utente, ma anche tassi di conversione più elevati e una migliore ottimizzazione per i motori di ricerca.

Un altro punto di forza di Hostinger è l'utilizzo di una CDN proprietaria, grazie alla quale si ha un miglioramento del punteggio di velocità del sito fino al 40%. Tra gli interventi diretti si annoverano la minimizzazione del codice, l'ottimizzazione delle immagini e il reindirizzamento del data center.

Per concludere, il piano hosting in questione abilita la cache degli oggetti, riducendo in questo modo i tempi di risposta del sito web fino a tre volte. A tutto questo si aggiunge infine l'impiego dei protocolli IPv6 e HTTP/3, che forniscono una bassa latenza e il trasferimento veloce dei dati.

Il piano hosting WordPress Premium di Hostinger è in offerta a 1,95 euro al mese, per effetto dell'85% di sconto in occasione del Black Friday. La promo include anche 2 mesi extra di servizio in regalo e una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.