Velocizza il tuo sito web con la soluzione hosting WordPress di Hostinger

Una delle componenti chiave per la buona riuscita di un sito web è la sua velocità. Si tratta infatti di un elemento indispensabile nell'ambito dell'esperienza d'uso, consentendo agli utenti di trovare le informazioni ricercate nel più breve tempo possibile.

A incidere un peso importante sulla veloctà di un sito è il servizio hosting a cui ci si affida. Se all'inizio la scelta è ricaduta su un hosting di scarsa qualità, è probabile che il proprio progetto online non offra un'esperienza utente degna di nota, anzi.

Da qui la necessità di affidarsi a un'azienda seria e con una notevole esperienza alle spalle. A questo proposito segnaliamo l'offerta in corso sul sito Hostinger, uno dei più autorevoli fornitori di hosting del mercato: il piano hosting WordPress è in offerta a 2,99 euro al mese, con dominio e migrazione del sito gratuiti e una garanzia di rimborso della durata di 30 giorni.

Hosting WordPress di Hostinger a meno di 3 euro al mese

Proprio le prestazioni ultrarapide sono uno dei fiori all'occhiello delle soluzioni hosting del fornitore Hostinger. Performance che si traducono in tempi di caricamento più rapidi, per una migliore esperienza utente e, di conseguenza, un migliore posizionamento nei motori di ricerca. Tutto questo porta inoltre a tassi di conversione più alti, per guadagni maggiori fin da subito.

Alla base di queste prestazioni vi è l'utilizzo da parte di Hostinger dei web server LiteSpeed, in accoppiata con il plugin LSCWP Cache. Ci sono però anche altre funzionalità degne di nota, tra cui Hostinger CDN, per un aumento fino al 40% del punteggio di velocità del sito. Pollice in alto anche per l'opportunità di abilitare la cache degli oggetti, attraverso cui si ottiene una riduzione fino a tre volte dei tempi di risposta del sito.

Graze all'ultima promozione in corso, Hosting WordPress di Hostinger è in promozione a partire da 2,99 euro al mese. E qualora il servizio non dovesse soddisfare le aspettative iniziali, si può sempre richiedere il rimborso completo entro 30 giorni dalla data di attivazione.

