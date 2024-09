Vecchia centrale nucleare riattivata per alimentare l'AI Microsoft

In un evento inaspettato, la centrale nucleare di Three Mile Island, famosa per il grave incidente del 1979, è pronta a riprendere la produzione di energia. La società energetica Constellation ha annunciato di aver stipulato un accordo con Microsoft per fornire elettricità ai suoi data center, utilizzando proprio una delle unità dell’impianto, ora destinata a tornare operativa.

Il disastro di Three Mile Island è stato uno dei più rilevanti nella storia dell'energia nucleare, generando un lungo dibattito sulla sicurezza di questa tecnologia. Tuttavia, a oltre quarant'anni di distanza, il progetto di riattivazione segna un rinnovato interesse verso il nucleare, almeno in alcuni contesti industriali.

La crescente necessità di energia nel settore tecnologico, unita alla pressione per adottare soluzioni più sostenibili, ha spinto Microsoft a considerare il nucleare come una fonte energetica affidabile e a basse emissioni di carbonio.

Una fonte d'energia per i data center di Microsoft

La decisione di Microsoft è infatti motivata dal desiderio di ridurre la propria impronta ecologica, alimentando i propri data center con fonti di energia che non producano grandi quantità di gas serra. In questo contesto, l'energia nucleare offre una soluzione interessante, poiché permette di generare elettricità in grandi quantità senza le emissioni tipiche delle centrali a combustibili fossili. Per le imprese tecnologiche come Microsoft, che dipendono da enormi volumi di energia, questa scelta si rivela strategica.

L’accordo tra Constellation e Microsoft avrà una durata ventennale, segnando l’inizio di una nuova fase per la centrale di Three Mile Island. La riapertura non è solo un episodio isolato, ma potrebbe indicare una tendenza più ampia di ritorno all’energia nucleare, soprattutto in settori che richiedono ingenti quantità di elettricità.

Nonostante l’entusiasmo per questa nuova opportunità, permangono dubbi legati alla sicurezza, specialmente considerando la storia dell'impianto. Tuttavia, i responsabili assicurano che tutte le misure necessarie sono state implementate per garantire la sicurezza e l’affidabilità dell’impianto, che ora può beneficiare di tecnologie più avanzate rispetto al passato.