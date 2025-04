ChatGPT ora disponibile anche su iPhone 3GS grazie a uno sviluppatore indipendente

ChatGPT è ormai ovunque: sul web, su desktop e su dispositivi mobili. Tuttavia, l’app ufficiale di OpenAI richiede almeno iOS 17, quindi è incompatibile con molti dispositivi più datati. A colmare questo vuoto ci ha pensato un giovane sviluppatore di soli 17 anni, che ha realizzato un’app alternativa chiamata “ChatGPT for Legacy iOS”, in grado di riportare l’intelligenza artificiale anche sugli iPhone più vecchi, come l’iPhone 3GS.

L’app funziona come un client per l’API di OpenAI, offrendo un’esperienza molto simile a quella dell’app ufficiale. Secondo lo sviluppatore, non si tratta solo di un esperimento tecnico, ma di un’app completa, che supporta funzionalità avanzate come la memoria contestuale di ChatGPT, la cronologia delle conversazioni e persino il caricamento di immagini. Questo permette agli utenti di sfruttare funzioni di ricerca visiva e generazione di immagini, anche su dispositivi considerati ormai obsoleti.

Alcune (ovvie) limitazioni

ChatGPT for Legacy iOS è compatibile con iOS 6 e versioni successive, il che significa che può essere installata su dispositivi come l’iPhone 3GS, iPhone 4, 4S e successivi. L’interfaccia e le funzionalità sono simili a quelle dei chatbot moderni: si possono avviare conversazioni approfondite, analizzare immagini e generare contenuti visuali, mantenendo sempre lo storico delle chat.

Tuttavia, ci sono alcune limitazioni tecniche: poiché l’App Store non consente più la distribuzione di app per versioni così vecchie di iOS, per installare l’app è necessario avere un dispositivo jailbroken. Una volta installata, l’utente deve effettuare l’accesso con una API key di ChatGPT, che può essere facilmente ottenuta dal sito ufficiale di OpenAI.

Questa iniziativa dimostra come l’ingegno e la passione possano riportare in vita dispositivi dimenticati, permettendo anche agli utenti di vecchi iPhone di accedere alla potenza dell’intelligenza artificiale più avanzata disponibile oggi. Inoltre dimostra quanto il fascino per i dispositivi più datati e dunque con un certo gusto "vintage" non passi mai e che anzi, rappresenta un vero e proprio stimolo anche per i giovani sviluppatori che intendono riportare in vita (seppur in maniera limitata) questi device.